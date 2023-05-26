Липецкий горсовет согласовал приватизацию исторического здания профилактория и расходы на организацию платных парковок

В ходе заседания профильных комиссий горсовета Липецка 25 и 26 мая были рассмотрены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год, а также поправки в местный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, по словам начальника управления имущественных и земельных отношений мэрии Веры Андреевой, в план приватизации предлагается внести «Профилакторий», расположенный в Военном городке и являющийся памятником культуры. Здание площадью 874 кв. м 1917 года постройки расположено на земельном участке площадью 2,1 тыс. кв.м. Вид разрешенного использования участка - многоэтажная жилая застройка, а балансовая стоимость объекта - 1 рубль. Чиновник напомнила, что федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ» возлагает обязанность по сохранению и содержанию памятника на его собственника. Затраты на охрану указанного объекта оцениваются примерно в 180 тыс. рублей ежемесячно или около 2 млн руб. в год.

«Здание находится в неудовлетворительном состоянии, не один раз горело. Большинство конструкций - на грани разрушения. Администрация города будет прилагать все усилия для привлечения инвестора на данный объект, - пообещала Вера Андреева. - Объект предлагается включить в план приватизации с целью исключения расходов бюджета на обеспечение его сохранности». При этом сносить здание «нельзя категорически». «Там все сложно, но прозрачно. Какой объект возможен на месте остатков конструктивных элементов? Там очень хорошая история с зонированием этой территории. Это может быть и гостинца и общественные здания. Два этажа, не выше. Таких домов в Липецке нет, мы надеемся побыстрее найти инвестора, и подороже продать»,- добавила госпожа Андреева.

Для приватизации путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество местные власти предложили включить в прогнозный план и МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Балансовая стоимость его основных средств составила почти 1,5 млрд руб. В мэрии напомнили, что предприятие не является субъектом естественной монополии, осуществляет деятельность на конкурентном рынке и должно быть преобразовано либо ликвидировано по решению учредителя до 1 января 2025 года в соответствии с федеральным законом.

Ранее председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам, что бюджет города увеличился на 931,2 млн руб. В том числе, за счет увеличения безвозмездных поступлений из областной казны на 988,4 млн и уменьшения собственных доходов на 57,5 млн. В результате вносимых изменений бюджет города на 2023 год по доходам составит 19 млрд руб., по расходам - 20,4 млрд, дефицит - 1,3 млрд руб.

В числе обсуждаемых расходов оказались 12 млн руб. для устройства парковочных мест. Как пояснил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев, «эти средства пойдут на организацию дорожных знаков, дорожную разметку, зарплату специалистов», которые будут обслуживать платные парковки в центре города. «Пока планируем в текущем году запуститься. Хотя бы в начале сентября начать. Будут организованы 830 парковочных мест по девяти улицам»,- уточнил господин Звонарев.

Окончательные решения по обозначенным вопросам депутаты намерены принять на сессии 1 июня.

Владимир Зоркий