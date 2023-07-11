Azoty здесь тихие

«Акрон» может лишиться 20% в польском производителе удобрений Azoty. Эта доля была заморожена властями Польши еще год назад, а теперь в ее отношении введено принудительное внешнее управление с перспективой последующей или продажи, или конфискации. Сделка вряд ли будет рыночной, считают эксперты, но российскому акционеру в любом случае не стоит рассчитывать на получение средств. Эксперты полагают, что у «Акрона» есть время на разработку тактики защиты с учетом опыта других российских компаний, например НОВАТЭКа, активы которого в Польше уже выставлены на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Химический завод группы Azoty в городе Пулавы (Польша)

Фото: Agencja Gazeta / Jakub Orzechowski / Reuters Химический завод группы Azoty в городе Пулавы (Польша)

Фото: Agencja Gazeta / Jakub Orzechowski / Reuters

Правительство Польши ввело принудительное управление пакетом в 20% в местном производителе удобрений Azoty, который принадлежит российскому «Акрону» (основной владелец — Вячеслав Кантор). Об этом 11 июля заявил журналистам министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда. «Сегодня мы лишаем его (Вячеслава Кантора.— “Ъ”) права распоряжаться акциями, а нашей целью является лишение россиянина акций и принадлежащих ему компаний с помощью правового механизма»,— заявил министр. В «Акроне» отказались от комментариев.

Вальдемар Буда отметил, что пока польские законы не позволяют конфисковать долю «Акрона», однако можно формально выплатить Вячеславу Кантору компенсацию, при этом заморозив деньги.

В перспективе группу Azoty может купить польский нефтегазохимический концерн Orlen. В начале лета компании подписали соответствующее соглашение о намерениях.

Группа Azoty — один из крупнейших в Европе производителей удобрений. Также компания выпускает конструкционные пластики, оксоспирты и пластификаторы. «Акрон» купил 13% в Azoty Tarnow в 2012 году, при этом Варшава изначально была не рада новому акционеру. Однако у Вячеслава Кантора были твердые планы довести долю до 79%, получив контроль. Чтобы не допустить этого, власти и менеджмент компании провели слияние предприятия с Zaklady Azotowe Pulawy, объединив их в Grupa Azoty. В результате сделки доля «Акрона» размылась до 8,91%. Но к середине 2014 года российская компания снова довела свой пакет до 20% за счет скупки акций с рынка. При этом польский регулятор обвинял компанию в нарушении правил при выдвижении оферты, однако в итоге расследование закончилось ничем. Затем время от времени появлялись слухи о возможной продаже доли «Акрона» польским властям или другим инвесторам. Последний раз подобные переговоры шли в 2017 году с Польским фондом развития, а сумма сделки оценивалась примерно в $410 млн. Собеседники “Ъ” сомневаются, что в случае продажи пакета сейчас цена сделки будет рыночной.

«Акрон» стал не единственным российским инвестором в Польше, кому угрожает потеря активов.

Польские власти ввели принудительное управление польскими активами «Газпрома» (48% в EuRoPol Gas, операторе польского участка газопровода Ямал—Европа). Также в санкционный список страны, а затем и под контроль правительства попала структура НОВАТЭКа Novatek Green Energy (трейдер СУГ и сжиженного газа). Как заявил Вальдемар Буда, Польша уже занимается продажей последнего актива, а средства от сделки планируется заморозить, не передавая НОВАТЭКу.

Как отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, «Акрон», в отличие от Вячеслава Кантора, не внесен в санкционные списки ЕС, но с апреля 2022 года состоит в отдельном санкционном списке Польши. При этом, поясняет эксперт, конституция Польши запрещает экспроприацию имущества, именно поэтому польские власти креативно используют механизм помещения активов под принудительное управление с последующей выплатой компенсации. Этот механизм появился в польском законодательстве в июле 2022 года в виде поправок к закону о санкциях и может быть применен к активам любого подсанкционного лица, говорит господин Именнов. По его словам, принудительное управление «по-польски» состоит в создании временной администрации, которая будет готовить актив к продаже и следить за соблюдением прав третьих лиц. Финальное решение о продаже принимает польский суд. Антон Именнов отмечает, что у «Акрона» есть возможность оценить возможности судебного оспаривания такой практики на примере НОВАТЭКа, который уже подал иски как в Польше, так и в Суд ЕС.

Ольга Мордюшенко