Рубль переведут в цифру

Госдума приняла закон о цифровом рубле, его основные положения вступят в силу с 1 августа 2023 года. За Банком России закрепляется статус оператора платформы и вводится ответственность за сохранность цифровой валюты. Регулятор также определит тарифы на обслуживание в системе и сроки ее полного внедрения. Для граждан трансакции с цифровым рублем будут бесплатными, для бизнеса предусмотрена комиссия в размере 0,3% от размера платежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все операции с новой формой денег будет контролировать именно Центральный Банк, подчеркнул аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков:

«В целом это довольно быстрое решение. Я имею в виду, что многие крупные государства до сих пор не приняли законодательство о цифровом активе, о цифровых деньгах на территории своих стран и даже еще не начали их тестирование. Между тем в России некоторые кредитные организации вместе с ЦБ его уже проходили, и законодательство тоже не заставило себя ждать.

Что касается контроля со стороны регулятора, то это абсолютно логично просто потому, что это всего лишь третья форма денег, помимо наличных и безналичных средств. В этой связи понятно, что эмиссией цифрового рубля и дальнейшим его контролем будет заниматься Центральный банк. Но при этом в России интегрирована двухуровневая система использования цифровых валют.

Это значит, что, несмотря на то, что счета для клиентов будут открываться на платформе ЦБ через коммерческие банки, то есть через приложения обычных кредитных организаций, эти деньги действительно будут храниться не в их IT-структуре, а именно в IT-решении регулятора.

Вместе с тем, конечно, это элемент повышения прозрачности экономики. Например, деньги будут направлены на что-то целевое, на субсидии, и вот эта цепочка будет прослежена, откуда средства ушли, как и на что они потрачены».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что сумма пополнения кошелька в цифровых рублях составит 300 тыс. руб. в месяц. При этом в регуляторе отмечали, что новая валюта станет средством расчетов, использование ее для сбережений не предполагается. В свою очередь, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова озвучивала идею создания цифрового рубля не для одной конкретной страны, а для ряда государств.

Кто мог бы присоединиться к платформе? И интересна ли она импортерам? Эти вопросы “Ъ FM” задал исполнительному директору компании Fortwine Александру Липилину:

«С точки зрения винной отрасли такой актив, наверное, нам не нужен, потому что, цифровой или нет, в любом случае это рубль. А какой-то потребности у наших поставщиков в российской валюте нет, поэтому я думаю, что у нас останутся в ходу доллар и евро, как и было. Так что на нас, полагаю, это никак не скажется, по крайней мере, на первый взгляд точно.

Вместе с тем, понятно, что все это будет зависеть от стоимости трансакций, от обменных курсов. Сейчас, конечно, платить в европейской или американской валютах стало существенно дороже. Стоимость операций выросла, соответственно, если новый инструмент будет выгоднее, то, конечно, мы будем его использовать. Но главный момент в том, чтобы это было приемлемо и для наших поставщиков».

Принятый закон продлевает право ЦБ определять круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень операций и их пороговые суммы до 31 декабря 2024 года. При этом в июне первый запред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что если законопроект примут, первые реальные операции с новой валютой могут провести уже летом этого года.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская, Дарья Фоменко