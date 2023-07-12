Эдуард Толоконников претендует на концессию воронежского парка «Танаис»

Стало известно имя одного из двух инвесторов, претендующих на концессию парка «Танаис» в Советском районе Воронежа. О планах благоустроить пространство 12 июля в ходе межрегионального молодежного форума «Молгород» заявил воронежский бизнесмен Эдуард Толоконников. У него в концессии уже есть один воронежский парк — «Дельфин», расположенный в Железнодорожном районе.

Концепция господина Толоконникова предполагает благоустройство «Танаиса» в стиле одноименного древнегреческого города. «Это будет красивый проект: белый камень, бирюзовые акценты, яркие морские цвета»,— рассказал бизнесмен.

Его пресс-секретарь Лидия Князева пояснила «Ъ-Черноземье», что в концепции господина Толоконникова парк планируется разделить на тихую и активную зоны, будет восстановлена «Поляна сказок», обустроена площадка для выгула собак, организована барбекю-зона. «Рассчитываем также на одобрение новых идей — создания “города мастеров”, контактного пони-парка и иных»,— добавила госпожа Князева.

По ее словам, общий объем инвестиций составит около 210 млн руб.

«Разумеется, он будет уточняться после финализации концепции и расчета финансовой модели. Освещение, внутренние коммунальные сети и туалеты, благоустройство центральной аллеи и тропиночной сети — только здесь мы видим затраты около 70 млн руб.»,— сказала госпожа Князева.

Она отметила, что финансирование проекта планируется как за счет собственных, так и, «возможно», кредитных средств. По ее словам, господин Толоконников «оформляет взаимные ожидания с партнерами». После согласования ключевых параметров они выйдут с частной концессионной инициативой. Это может произойти ближайшей осенью.

В начале июня в мэрии заявили, что ждут «оформленных концессионных инициатив, чтобы начинать отбор» инвестора для развития парка. В администрации уже изучили два предложения. По словам мэра Вадима Кстенина, обе концепции рассчитаны на воронежцев разных возрастов и предполагают воссоздание «Поляны сказок», но «имеют несколько отличную идеологию».

По словам главы города, предложение господина Толоконникова также предполагает создание детской песочницы для «археологических» раскопок и небольшого искусственного водоема. Акцента на аттракционах в концепции нет — они легли в основу предложения второго потенциального инвестора, который также предлагает больший объем инвестиций. Его имя пока не раскрывается.

Парк «Танаис» площадью 21,1 га расположен на юго-западе Воронежа. Вложения оцениваются в 250 млн руб., срок обновления — три года (без указания конкретных лет). Концессия будет рассчитана на 25 лет.

Инвестиции господина Толоконникова в парк «Дельфин» площадью 5 га в левобережной части Воронежа составили около 200 млн руб. Кроме того, он готов стать концессионером соседнего участка вдоль водохранилища площадью около 10 га. Предприниматель может за 220 млн руб. создать на 1,2 км пирс, бассейны, глэмпинги, беседки и зону барбекю.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова