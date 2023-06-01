Мэрия Воронежа ждет «оформленных концессионных инициатив» от потенциальных инвесторов парка «Танаис»

Администрация Воронежа ждет «оформленных концессионных инициатив, чтобы начинать отбор» инвестора для развития парка «Танаис» в Советском районе города. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Вадим Кстенин.

В мэрии уже изучили два предложения по благоустройству парка от потенциальных инвесторов (они не называются), сообщил глава города: «Оба предложения основаны на нашей концепции, которую мы долго прорабатывали, подробно представляли в СМИ и обсуждали с горожанами. Оба содержат планы многомиллионных вложений, рассчитаны на воронежцев разных возрастов и предполагают воссоздание "Поляны сказок", но имеют несколько отличную идеологию».

Первое предложение, по его словам, предполагает акцент на аттракционы и больший объем инвестиций. Второе предусматривает аттракционы в меньшем масштабе, но предполагает «новые активности», такие как зона для барбекю, пони-парк, «контактная» ферма, детская песочница для «археологических» раскопок и небольшой искусственный водоем, рассказал господин Кстенин. По словам мэра, ему больше по душе «такое развитие парка, которое приведет к тому, что он останется фактически лесом, местами тихим, а где-то живым и разнообразным, востребованным и интересным не только в теплый сезон, а круглогодично».

Парк «Танаис» площадью 21,1 га расположен на юго-западе Воронежа. Вложения оцениваются в 250 млн руб., срок обновления — три года. Концессия рассчитана на 25 лет. В 2022 году инвестиции оценивались в 292–326 млн. Проектом тогда интересовались два неназываемых предпринимателя.

Владимир Зоркий