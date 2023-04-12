Мэрия Воронежа ищет желающих обновить два парка по концессиям за 90 млн рублей

Власти Воронежа определились с финансовыми параметрами реконструкции «Бринкманского сада» и парк имени Дурова по концессиям. Это следует из размещенной информации на инвестиционной карте города.

Парка имени Дурова расположен в центре города рядом с цирком. Он занимает 3,29 га. Власти планируют отдать его в концессию на десять лет. По ожиданиям мэрии, инвестор может вложить в парк 60 млн руб. в 2023–2025 годах. Парк является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), что влечет ограничения по строительству здесь.

Сквер «Бринкманский сад» занимает 1,35 га в начале Транспортной улицы. Сроки концессии и реконструкции у него такие же, но вложения оцениваются в 30 млн руб. Сквер не является ООПТ.

На инвестиционной карте указано еще шесть проектов, предпочтительными для которых является концессия. Только в одном определены параметры — это парк «Танаис» на 21,1 га на юго-западе, о реконструкции которого с участием частного инвестора власти мечтают уже давно. Вложения оцениваются в 250 млн руб., срок обновления — три года без указания конкретных лет. Концессия рассчитана на 25 лет. В 2022 году инвестиции оценивались в 292–326 млн, проектом интересовались два неназываемых предпринимателя. Также власти планируют отдать в концессию парк «Шинник» на левом берегу. Он занимает 4,3 га.

Кроме того, заявлены концессии по двум базам отдыха на окраине города — «Колосу» в Железнодорожном районе и «Искре» в поселке Краснолесный. Еще один проект канатной дороги через водохранилище, которая может начаться на правом берегу от Советской площади. Также власти готовы отдать инвестору детсад на левом берегу.

Пока в Воронеже в концессию отдан только один парк — «Дельфин». Владелец компании «Делк» Эдуард Толоконников вложил в него более 180 млн руб. Сейчас предприниматель готов предложении о развитии по концессии соседней набережной за 220 млн.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Дельфину" благоустраивают хвост».

Александр Прытков

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