«Дельфину» благоустраивают хвост

Вложивший уже более 180 млн руб. по концессии в парк «Дельфин» на левом берегу Воронежа Эдуард Толоконников готов стать концессионером около 10 га соседнего участка вдоль водохранилища. Предприниматель намерен за 220 млн руб. создать на 1,2 км пирс, бассейны, глэмпинги, беседки и зону барбекю. Окупить вложения он планирует в течение шести лет за счет использования этих объектов. Концессии «Дельфина» и набережной могут завершиться одновременно в 2045 году. Городские власти поддерживают инициативу. Эксперты не уверены, что все предложенные активности будут пользоваться спросом и позволят быстро вернуть инвестиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект набережной Воронежского водохранилища от парка "Дельфин" до Воронежской водолазной школы ДОССАФ. Эдуард Толоконников Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Следующая фотография 1 / 6 Проект набережной Воронежского водохранилища от парка "Дельфин" до Воронежской водолазной школы ДОССАФ. Эдуард Толоконников Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

О предложении предпринимателя Эдуарда Толоконникова, который по концессии обновил парк «Дельфин» на левом берегу Воронежа более чем за 180 млн руб., заняться благоустройством соседней территории рассказал 21 марта мэр Вадим Кстенин. По его словам, «с сохранением всех здоровых деревьев» будет развиваться зона набережной и акватории от «Дельфина» и вплоть до водолазной школы. Господин Кстенин назвал концепцию «интересной»: «Проект амбициозный, предполагает не только продолжение полюбившегося воронежцам пирса, где лучшие в городе закаты, и создание прогулочной инфраструктуры, но и многое из того, что в городе пока не представлено».

На новой территории предлагается создать «единую систему открытых пространств рекреационного назначения». Запланированы продолжение деревянного пирса из «Дельфина», вейк-парк для воднолыжного спорта, три бассейна непосредственно в водохранилище (такой же сейчас строится в «Дельфине»), ресторан на воде, беседки-«гнезда» (они могут быть «деликатно размещены на высоте крон деревьев»), глэмпинг с водной парковкой, обустроенная по всем правилам безопасности зона барбекю и площадка для выгула животных.

По словам Эдуарда Толоконникова, концепция подчеркивает «сильные стороны территории», «значительно» снижает антропогенную нагрузку расположенных рядом жилых домов и обеспечивает «комплексный подход к развитию экологического каркаса города». «Я и моя команда мечтаем в конечном счете об одном: о непрерывном, комфортном, безопасном пешеходном маршруте вдоль левобережной набережной от Северного до Чернавского моста. В зону моей ответственности на этом маршруте сейчас входит парк “Дельфин”, а в будущем, надеюсь, войдет и территория до водолазной школы. Власти, уверен, включатся в завершение работ по объединению двух мостов зеленым прогулочным поясом»,— отметил он.

Объем вложений в новый проект господин Толоконников оценил примерно в 220 млн руб. Большую часть средств планируется привлечь у банков, но точную сумму пока просчитать трудно, так как за время подготовки частной концессионной инициативы параметры проекта еще могут измениться. Окупить вложения господин Толоконников рассчитывает в течение шести лет. «Основными источниками дохода станут глэмпинг, бассейн, зона барбекю и “Гнезда”»,— пояснил он «Ъ-Черноземье».

Строительство объектов может быть завершено за три года. Предварительно концессия планируется до 2045 года. Таким образом, Эдуард Толоконников может одновременно завершить эксплуатацию «Дельфина» и нового парка. Оба пространства, по его задумке, должны стать органичным продолжением друг друга. Как и в «Дельфине», доступ на новую территорию планируется круглосуточный: за порядком будет следить система видеонаблюдения (проектирование систем безопасности и поставка такого оборудования является основным бизнесом принадлежащей господину Толоконникову компании «Делк»).

Сейчас основной задачей для властей является оформление земельного участка площадью до 10 га, уточнил «Ъ-Черноземье» инвестор: «Планируем благоустроить около 1,2 км вдоль водохранилища. Ширина участка составит от 50 до 100 м. Пока эта земля не разграничена». После этого уже будут готовы все параметры концессии, добавил он.

Власти Воронежа также продолжают поиск концессионера для расположенного на юго-западе парка «Танаис». В 2022 году вложения в реконструкцию в зависимости от концепции проекта оценивались от 292 до 326 млн руб. (из них бюджетные средства — 85–110 млн). По данным на сентябрь, парком заинтересовались два инвестора: один из них может устроить «Динопарк» и велодорожки, второй — сухой фонтан и зону паркура.

Директор компании Big Event и парка «Белый колодец» Сергей Слабунов уверен, что новое пространство привлечет людей, но сомневается, что проект получится быстро окупить. «Например, глэмпинг на воде выглядит красиво, но установка домиков в акватории делает проект дороже, чем если бы они были на земле. Плюс глэмпинг предполагает какую-то просторную территорию вокруг. Но станет ли ею парк — вопрос. Не уверен, что люди будут платить деньги, чтобы переночевать у воды и получить в довесок те же услуги, которые они могут получить, просто посетив парк»,— пояснил господин Слабунов.

Кроме того, по его мнению, на часть активностей надо детально продумывать ценовую политику: «Если вход в бассейн сделать дешевым, то туда пойдет весь город, и посетители сами будут недовольны наплывом людей. Цена сможет регулировать поток, но при этом надо еще учитывать операционные издержки на консервацию объекта, что также в итоге должно найти отражение в стоимости посещения и экономике проекта».

Александр Прытков