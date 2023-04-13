В Белгородской области неизвестные разлили красную жидкость неясного происхождения рядом с домами

Полиция выясняет обстоятельства появления луж из красно-розовой жидкости рядом с селом Казацкое в Красногвардейском районе Белгородской области. Ранее в комментариях к постам губернатора Вячеслава Гладкова местный житель рассказал, что местные власти ничего не делают для выяснения причин происходящего.

Разлитая вода имеет яркий цвет и резкий химический запах. Глава района Анна Куташова рассказала, что ее распространение локализовано: «Все надзорные органы проинформированы. Полиция и экоохотнадзор занимаются. Уточнено место — источник, куда прошел слив. Ведутся оперативные мероприятия».

По словам чиновницы, опасности для населения нет. Место, где была разлита жидкость, оцепили.

Сергей Толмачев

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