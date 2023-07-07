В Белгородской области возбудили уголовное дело о загрязнении канализационными стоками регионального заказника

По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовные дела о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ, до двух лет исправительных работ) и нарушении режима особо охраняемых природных территорий (ст. 262 УК РФ, аналогичное максимальное наказание) после обнаружения загрязнения регионального заказника «Триречье» и территории недалеко от него. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Представители прокуратуры вместе со специалистами регионального управления экоохотнадзора и управления Росреестра обнаружили, что в районе переулка Кооперативного в селе Красный Отрожек Яковлевского городского округа происходит загрязнение почвы в результате разлива сточных вод, содержащих опасные химические вещества. Площадь загрязнения превысила 600 кв. м. Сумма ущерба оценивается более чем в 2,4 млн руб.

Также на площади свыше 145 кв. м произошел разлив сточных канализационных вод на территории государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Триречье».

«Указанное нарушение влечет за собой значительное ухудшение состояние почвы заказника и ставит под угрозу существование данной особо охраняемой природной территории»,— отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовных дел.

Заказник «Триречье» был организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака, европейской косули и благородного оленя. На территории заказника произрастает большое количество лекарственных и занесенных в Красную книгу растений.

Олег Мухин

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