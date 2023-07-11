В покушении увидели теракт

Уголовное дело жителя Усть-Илимска Иркутской области Руслана Зинина, который в сентябре прошлого года устроил стрельбу в местном военкомате и тяжело ранил военкома Александра Елисеева, передано в 1-й Восточный окружной военный суд. Это связано с тем, что в деле вместо статьи о покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа появилась статья о террористическом акте. В ходе следствия выяснилось, что после предполагаемого покушения на убийство мужчина планировал сжечь здание военкомата. В настоящее время решается вопрос, где будут проходить судебные слушания: в Хабаровске или на выездной сессии в Приангарье. Адвокаты Руслана Зинина не комментируют дело из-за подписки о неразглашении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 сентября 2022 года Руслан Зинин (в центре) открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома Александра Елисеева

Фото: Taygainfo / ТАСС 26 сентября 2022 года Руслан Зинин (в центре) открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома Александра Елисеева

Фото: Taygainfo / ТАСС

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение и направила в 1-й Восточный окружной военный суд уголовное дело о преступлениях против общественной безопасности. Его фигурантом является 26-летний Руслан Зинин, житель Усть-Илимска, который 26 сентября 2022 года пришел в местный военный комиссариат и устроил стрельбу, тяжело ранив военкома Александра Елисеева.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, Руслан Зинин обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222 и ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия).

Сразу после задержания и ареста в отношении Руслана Зинина было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и «оружейной» ст. 222 УК РФ. Источник «Ъ» в правоохранительных органах сообщил, что переквалификация обвинения в деле произошла весной этого года.

«По версии следствия, днем 26 сентября 2022 года житель Усть-Илимска в целях дестабилизации деятельности военкомата совместно с иными лицами, не посвященными в его преступные намерения, пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. С собой он принес в рюкзаке заранее изготовленный обрез одноствольного ружья. В зале он подошел к выступавшему и произвел в него три прицельных выстрела из обреза. Затем мужчина разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание был задержан сотрудниками Росгвардии»,— рассказали в областной прокуратуре. В ведомстве также добавляют, что «федеральному учреждению причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей».

В региональном управлении СКР, проводившем расследование, уточнили, что Руслан Зинин «планировал сорвать призывные мероприятия», чтобы спасти от мобилизации своего родственника. Попытка же поджога здания военкомата трактуется следствием как «создание реальной опасности для жизни и здоровья людей, в том числе военного комиссара, который в связи с полученными ранениями не мог предпринять мер к своему спасению». Также отмечается, что тяжелораненого военкома из помещения вынесли двое сотрудников комиссариата, они же потушили огонь. В ходе следственных действий было допрошено более 80 свидетелей и проведено 13 сложных экспертиз.

Источник «Ъ», близкий к следствию отмечает, что пока неизвестно, где именно будет проходить процесс: 1-й Восточный окружной военный суд, единственный на Дальнем Востоке и в Сибири, где рассматриваются дела о терроризме, находится в Хабаровске, а преступление было совершено в Иркутской области. «Не исключено, что выездное заседание пройдет по месту совершения преступления»,— уточнил источник.

В окружении Руслана Зинина рассказывают, что до последнего времени он находился в СИЗО в Иркутске, а его адвокаты в связи с наличием в деле «террористической» статьи дали подписку о неразглашении и поэтому предъявленное подзащитному обвинение не комментируют.

Ранее сообщалось, что решение устроить стрельбу в военкомате Руслан Зинин принял после того, как мобилизационная повестка пришла его двоюродному брату.

Житель Усть-Илимска очень переживал из-за этого, делился негативными эмоциями со своими знакомыми буквально за день до инцидента. В ходе допроса мужчина ссылался на захлестнувшие его эмоции.

Тяжелораненый военком Александр Елисеев находился в больнице до середины ноября 2022 года. Врачи у него обнаружили внутреннее кровотечение, ранение обоих легких, переломы ребер. В настоящий момент военком находится в отпуске.

Влад Никифоров, Иркутск