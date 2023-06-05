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Коммерсантъ FM
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На военкомат напали с фейерверком

Огнеупорщик из Магнитогорска арестован по обвинению в покушении на теракт

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу жителя Магнитогорска, обвиняемого в покушении на совершение теракта. 26-летний горожанин, работавший огнеупорщиком на металлургическом предприятии, пытался поджечь здание военкомата с помощью фейерверка. Кроме того, он может быть причастен к повреждению оборудования на Южно-Уральской железной дороге. По данным источников в правоохранительных органах, магнитогорец является сторонником запрещенного на территории РФ террористического «Легиона "Свобода России"».

В Челябинской области сотрудники ФСБ расследуют уголовное дело о терроризме после попытки поджога военного комиссариата. Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия заключил под стражу жителя Магнитогорска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В следственном изоляторе он будет находиться как минимум до 3 августа.

«Обвиняемый в судебном заседании против удовлетворения ходатайства не возражал»,— сообщили в пресс-службе районного суда. Защитник просил избрать обвиняемому иную, более мягкую, меру пресечения, но суд удовлетворил ходатайство следователя. Постановление в законную силу не вступило.

О задержании 26-летнего жителя Магнитогорска, который трудится огнеупорщиком на металлургическом предприятии, стало известно 4 мая. Сейчас появились подробности происшедшего.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, местный житель ночью 2 мая пытался поджечь военный комиссариат в Правобережном районе Магнитогорска с помощью фейерверка из 20 залпов, который он запустил в здание с расстояния 30 м.

Никаких повреждений объект не получил. На следующий день подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону.

Помимо этого, магнитогорец может быть причастен к повреждению объектов инфраструктуры на Южно-Уральской железной дороге: полторы недели назад неизвестные подожгли путевое оборудование в 20 км от Магнитогорска.

Источник в силовых структурах сообщает, что магнитогорец является сторонником «Легиона „Свобода России"» и действовал по указанию некоего куратора с Украины, с которым общался через мессенджеры.

По данным СМИ, в прошедшие выходные в Челябинской области произошло еще одно нападение на военкомат — 4 июня в Аше. Неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью и убежал. Вскоре сотрудники ФСБ задержали 17-летнего местного жителя. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. В УФСБ России по Челябинской области эту ситуацию не комментируют.

В апреле 2023 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге огласил приговор по уголовному делу о поджоге военного комиссариата в Бакале Челябинской области. Обвиняемых — экс-сотрудника МЧС Алексея Нуриева и бывшего росгвардейца Романа Насрыева,— признав виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и прохождении обучения с целью осуществления терроризма (ст. 205.3 УК РФ), приговорили к 19 годам лишения свободы каждого.

Юлия Гарипова, Челябинск

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