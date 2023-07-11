Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В суд передано дело обвиняемого в стрельбе в военкомате в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области направила в 1-ый Восточный окружной военный суд уголовное дело в отношении 26-летнего Руслана Зинина. В сентябре 2022 года он устроил стрельбу в военкомате города Усть-Илимска и тяжело ранил военкома Александра Елисеева. Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурант уголовного дела обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222–223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия).

«По версии следствия, днем 26 сентября прошлого года житель Усть-Илимска в целях дестабилизации деятельности военкомата, пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. С собой в рюкзаке он пронес заранее изготовленный обрез одноствольного ружья. В какой-то момент подошел к выступавшему и произвел в него три прицельных выстрела из обреза, причинив тяжкий вред здоровью. Затем обвиняемый разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание был задержан сотрудниками Росгвардии», - отмечается в сообщении ведомства.

Как добавляет пресс-служба регионального СКР, расследовавшего дело, одним из мотивов преступления Зинина являлся «срыв призывных мероприятий в отношении своего родственника». Следствием было допрошено более 80 свидетелей, проведено 13 экспертиз.

Источник «Ъ», близкий к следствию отмечает, в настоящее время неизвестно где именно будет проходить суд. «Первый Восточный окружной военный суд, дело которому было передано по подсудности, находится в Хабаровске. После получения дела судом будет принято решение — этапировать Зимина в Хабаровск или проводить выездную сессию суда в Иркутской области»,— уточнил источник.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...