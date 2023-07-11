В суд передано дело обвиняемого в стрельбе в военкомате в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области направила в 1-ый Восточный окружной военный суд уголовное дело в отношении 26-летнего Руслана Зинина. В сентябре 2022 года он устроил стрельбу в военкомате города Усть-Илимска и тяжело ранил военкома Александра Елисеева. Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурант уголовного дела обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222–223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия).

«По версии следствия, днем 26 сентября прошлого года житель Усть-Илимска в целях дестабилизации деятельности военкомата, пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. С собой в рюкзаке он пронес заранее изготовленный обрез одноствольного ружья. В какой-то момент подошел к выступавшему и произвел в него три прицельных выстрела из обреза, причинив тяжкий вред здоровью. Затем обвиняемый разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание был задержан сотрудниками Росгвардии», - отмечается в сообщении ведомства.

Как добавляет пресс-служба регионального СКР, расследовавшего дело, одним из мотивов преступления Зинина являлся «срыв призывных мероприятий в отношении своего родственника». Следствием было допрошено более 80 свидетелей, проведено 13 экспертиз.

Источник «Ъ», близкий к следствию отмечает, в настоящее время неизвестно где именно будет проходить суд. «Первый Восточный окружной военный суд, дело которому было передано по подсудности, находится в Хабаровске. После получения дела судом будет принято решение — этапировать Зимина в Хабаровск или проводить выездную сессию суда в Иркутской области»,— уточнил источник.

Влад Никифоров, Иркутск