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Коммерсантъ FM
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Акционеры ВТБ отказались от дивидендов за 2022 год из-за отсутствия чистой прибыли у банка

Акционеры ВТБ одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов. Об этом говорится в сообщении банка по итогам собрания акционеров на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Как говорится в сообщении, решение принято в связи с отсутствием у ВТБ чистой прибыли по результатам 2022 года. На фоне санкций банк столкнулся с убытками в размере 756,8 млрд руб. по РСБУ (613 млрд руб. по МСФО). В связи с этим в конце мая набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды.

По итогам 2021 года ВТБ также не выплачивал дивиденды, чтобы «обеспечить устойчивое кредитование корпоративных клиентов и финансовых организаций». В 2023-м банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам, получить прибыль в размере от 327 млрд до 400 млрд руб. Чистая прибыль группы за январь—апрель 2023 года составила 208,5 млрд руб.

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