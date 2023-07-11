Президент Польши допустил отправку войск на Украину после окончания военных действий

Президент Польши Анджей Дуда не исключил, что Варшава направит войска на Украину в рамках миротворческой операции после окончания военного конфликта с Россией. Об этом господин Дуда заявил в интервью Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда (слева) и Владимир Зеленский в Луцке 9 июля 2023 года

Фото: Alina Smutko, Reuters Анджей Дуда (слева) и Владимир Зеленский в Луцке 9 июля 2023 года

Фото: Alina Smutko, Reuters

На вопрос журналиста, может ли Польша послать войска на Украину, президент заявил, что это зависит от договоренностей, которые заключит Украина. По его словам, если Украина вступит в мирные переговоры с РФ, польские войска могут принять участие в миротворческой миссии, в рамках которой военные альянса будут следить за соблюдением режима прекращения огня. «Если НАТО примет такое решение, мы, как ответственный член альянса, его поддержим»,— сказал господин Дуда.

7 июня в интервью The Guardian бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран альянса может разместить войска на украинской территории, если государства-члены, включая США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на вильнюсском саммите. 29 июня газета Financial Times со ссылкой на информированный источник сообщила, что лидеры государств—членов Евросоюза обсуждают на саммите в Брюсселе возможность отправки военных миссий на Украину в рамках «обязательств по безопасности».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов