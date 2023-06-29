FT: лидеры стран ЕС обсуждают отправку военных миссий на Украину в рамках гарантий безопасности

Лидеры государств—членов Евросоюза обсуждают на саммите в Брюсселе возможность отправки военных миссий на Украину в рамках «обязательств по безопасности», при условии если такой шаг будет воспринят всеми странами ЕС как целесообразный, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на человека, знакомого с ходом обсуждений.

Собеседник FT уточнил, что речь идет о создании документа, который бы гарантировал Украине разные формы военной помощи со стороны стран ЕС. Источник разъяснил, что принятие таких обязательств могло бы стать промежуточной гарантией готовности союзников поддерживать Украину до ее вступления в НАТО.

Один из дипломатов, участвующих в обсуждениях, сообщил изданию, что декларации о гарантиях безопасности разрабатывает Франция. Документ, по его словам, должен «подать четкий политический сигнал» Украине и России, что Запад не намерен ослаблять военную поддержку Киева.

Источники сообщают, что инициатива встретила сопротивление некоторых стран ЕС, соблюдающих нейтралитет. Речь, в частности, идет об Ирландии, Мальте и Австрии, которые хотят более четкого определения обязательств перед Украиной. «Мы поддерживаем (Украину.— ''Ъ''b>) финансово и политически. Мы рады взять на себя обязательства по обеспечению безопасности, но что мы не можем сделать как страна, так это взять на себя обязательства по взаимной обороне, потому что это нарушит нашу политику нейтралитета»,— сказал в разговоре с FT премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Обсуждение гарантий безопасности для Украины проходит в преддверии саммита НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Власти Украины надеются, что стране предоставят гарантии вступления страны в альянс. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что среди союзников нет единства по вопросу гарантий вступления страны в блок, а часть из них опасаются эскалации. Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня напомнил, что его страна уже стала кандидатом на вступление в ЕС, и выразил уверенность, что она получит такой же статус и в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что дискуссии о вступлении невозможны до завершения конфликта. Премьер Эстонии Кая Каллас обещает на саммите некий «сюрприз».

Подробнее — в материале «Им только это и НАТО».

Эрдни Кагалтынов