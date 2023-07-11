Из России в июне выслали почти 7 тыс. иностранцев-нарушителей

МВД сообщило, что из России выдворили и депортировали около 7 тыс. иностранцев, нарушивших закон. Речь идет о нарушениях, выявленных во время прошедшей с 19 по 25 июня оперативно-профилактической операции по поиску нелегалов.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено более 2 тыс. уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы. Также выявлены 273 человека, находящихся в федеральном и международном розыске.

В МВД добавили, что во время операции в целом зафиксировано около 45 тыс. нарушений миграционного законодательства. Из них — более 33 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Также выявили свыше 12 тыс. нарушений осуществления иностранцами трудовой деятельности.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году число депортированных из России мигрантов выросло более чем в 2,5 раза, точное число он не назвал. В мае ведомство заявило, что около 800 тыс. иностранцев запрещен въезд в Россию. МВД подготовило положения о лишении мигрантов разрешения на работу.

Лаура Кеффер