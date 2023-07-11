Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из России в июне выслали почти 7 тыс. иностранцев-нарушителей

МВД сообщило, что из России выдворили и депортировали около 7 тыс. иностранцев, нарушивших закон. Речь идет о нарушениях, выявленных во время прошедшей с 19 по 25 июня оперативно-профилактической операции по поиску нелегалов.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено более 2 тыс. уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы. Также выявлены 273 человека, находящихся в федеральном и международном розыске.

В МВД добавили, что во время операции в целом зафиксировано около 45 тыс. нарушений миграционного законодательства. Из них — более 33 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Также выявили свыше 12 тыс. нарушений осуществления иностранцами трудовой деятельности.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году число депортированных из России мигрантов выросло более чем в 2,5 раза, точное число он не назвал. В мае ведомство заявило, что около 800 тыс. иностранцев запрещен въезд в Россию. МВД подготовило положения о лишении мигрантов разрешения на работу.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...