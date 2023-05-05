МВД подготовило положения о лишении мигрантов разрешения на работу

Министерство внутренних дел России намерено наделить себя правом аннулировать разрешения на работу трудовых мигрантов по ходатайству работодателя. Ведомство планирует ввести институт административного надзора за мигрантами, упразднив государственный контроль, действующий в этой сфере. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В случае, если иностранный работник нарушил условия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), разрешение на работу, выданное данному иностранному работнику, может быть по ходатайству работодателя или заказчика работ (услуг) аннулировано федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, выдавшими данное разрешение»,— говорится в тексте законопроекта.

Из проекта следует, что в рамках административного надзора за иностранными работниками полиция будет в открытом доступе размещать актуальные сведения о требованиях в сфере миграции и об ответственности за невыполнение этих требований. Правоохранительные органы также планируют осуществлять профилактику административных правонарушений в сфере миграции, предупреждать и пресекать такие правонарушения.

Надзор также будет направлен на установление местонахождения иностранного гражданина, который незаконно находится на территории России. МВД планирует проводить дактилоскопическую регистрацию и идентификацию мигрантов. Сбор информации о мигрантах будет проводиться при оказании государственных услуг в сфере миграции и в ходе осуществления административного надзора в отношении мигрантов, в том числе с помощью получения информации об иностранцах у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.

В октябре 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме, заявил, что кадровый голод в миграционном управлении министерства составляет 20%, а виной всему — низкие зарплаты в ведомстве. Решить проблему может помочь вывод части бюрократической работы по учету мигрантов за пределы ведомства.

С этой целью правительство и МВД внесли в Госдуму два законопроекта, которые косвенно переводят часть работы по контролю за мигрантами в административную плоскость. В частности, предлагается расширить использование Министерством внутренних дел услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства.

Совет по правам человека при президенте России в феврале направил в Совет безопасности правительство резко критический отзыв о законопроектах правительства и МВД. Члены СПЧ указывают на «политические риски» полицейского законопроекта и недовольны предложением правительства передать госуслуги для мигрантов «коммерческим структурам ради прибыли».

«Система федерального государственного контроля в сфере миграции заменяется административным надзором. Фактически это подразумевает лишь наблюдение и статистический учет иностранных граждан и никак не влияет на регулирование миграционных процессов»,— говорится в отзыве СПЧ.

Эрдни Кагалтынов