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Коммерсантъ FM
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МВД: почти 800 тыс. иностранцев запрещен въезд в Россию

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что у 797,8 тыс. иностранцев есть ограничения на въезд в РФ. По ее словам, в основном решения об отказе на въезд принимает МВД, но также в процессе участвуют Минюст и ФСИН (97,8 тыс. человек), ФСБ (88,8 тыс.), Роспотребнадзор и ФМБА (34,9 тыс.), ФТС и Росфинмониторинг (11,7 тыс.).

«Мы закрываем (въезд.— "Ъ") почти 70% или 548 тыс. иностранным гражданам»,— рассказала госпожа Казакова в рамках Петербургского международного юридического форума (цитата по «Интерфаксу»). Причины, по которым иностранных граждан могут не пустить в страну, она не привела.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году число депортированных из России мигрантов выросло более чем в 2,5 раза, точное число он не назвал. По данным FinExpertiza, в прошлом году в страну приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан, что на треть больше, чем годом ранее. МВД подготовило положения о лишении мигрантов разрешения на работу.

О ситуации с мигрантами — в материале «Ъ» «Миграционный переучет».

Лаура Кеффер

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