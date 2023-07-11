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Коммерсантъ FM
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США готовы передать Турции F-16 без дополнительных условий

Президент США Джо Байден готов одобрить запрос Турции на получение истребителей F-16. Об этом в преддверии начала саммита НАТО заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: Axel Heimken / Pool / Reuters

Фото: Axel Heimken / Pool / Reuters

«Он намерен продвинуться в вопросе передачи (истребителей F-16.— ''Ъ'')… без каких-либо оговорок»,— цитирует господина Салливана Reuters. При этом помощник отметил, что господин Байден и ранее «давал отчетливо понять, что поддерживает эту сделку».

О желании приобрести F-16 Турция заявила в октябре 2021 года. Это произошло после исключения Анкары из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон принял подобные меры, поскольку Турция закупила у России ЗРК С-400.

Известно, что президент США в последний раз обсуждал поставку истребителей F-16 с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 июля вместе с возможным вступлением в НАТО Швеции и Украины. Турция оставалась последней страной, не давшей свое согласие на вхождение в альянс Швеции. Накануне стало известно, что президент Турции согласился направить в парламент страны протокол о приеме Швеции в НАТО. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, господин Эрдоган пообещал сделать это как можно скорее, а Швеция, в свою очередь, пообещала способствовать возобновлению процесса вступления Турции в Евросоюз. При этом ранее турецкий лидер просил не связывать между собой вопросы одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО и вопрос поставок истребителей F-16 самой Турции.

Подробнее читайте в материале «Отсель грозить он будет членам».

Кирилл Сарханянц

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