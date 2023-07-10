Рубль бросает якорь

Участники рынка ждут стабилизации рубля. На прошлой неделе курс национальной валюты показал значительные колебания: только 6 июля доллар подорожал почти на 3 руб., а потом подешевел на столько же. Это произошло на фоне первых комментариев главы Центробанка. Эльвира Набиуллина сообщила, что рисков финансовой стабильности ослабление рубля не несет, и для регулятора любой курс приемлем. В итоге торги 7 июля закрылись при цене 91 руб. за доллар и 100 руб. за евро. Российская валюта обесценивалась девять недель подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Будет ли новая неделя десятой? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов убежден, что такие риски есть:

«Фундаментальные факторы, скорее, говорят о том, что рубль продолжит ослабевать. И этому поспособствует резкое сокращение положительного сальдо торгового баланса. Влияние оказывает и большой отток капитала, ускорившийся после недавних политических событий.

И, кроме того, еще один фактор — резкий рост рублевой денежной массы, которая увеличилась примерно на 25% в текущем году. Сейчас большая часть экспорта из России идет в национальных валютах, что тоже влияет на снижение курса рубля. Но, с другой стороны, есть технические факторы, с этой точки зрения рубль сильно перепродан.

Кроме того, власти и руководители ВТБ, "Сбера" делают заявления в качестве вербальных интервенций в пользу укрепления национальной валюты, поэтому технический фактор тоже может сработать. Думаю, высокая волатильность сохранится, а рубль может торговаться вблизи текущих значений».

Ослабление рубля ускорилось после начала мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Но сейчас его влияние на рынки можно назвать исчерпанным, полагает старший инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин:

«Острую фазу паники мы прошли. Есть ряд скрытых процентных ставок. К примеру, между вечным фьючерсом и валютой. Они сильно выходили за пределы разумного и сейчас почти вернулись к своей норме. То есть какой-то экстраординарный спрос сошел на нет.

Если мы говорим о среднесрочном ценообразовании, то установившийся курс несколько более слабый. И, вероятно, если не появится какой-то новой волны ажиотажного спроса, рубль может укрепляться.

Наверное, могут вступить в силу и фундаментальные факторы ценообразования. Они показывают, что всю российскую экономику, приток и отток капитала балансирует, скорее, курс ниже 90 руб. Может ли это измениться? Да, конечно, на это могут повлиять новые санкции, новые ограничения или просто публикация информации, которой рынок не знает. То есть очень много неопределенности».

С начала года рубль обесценился уже на 30%. Участники финансового конгресса, обсуждая эту динамику в конце прошлой недели, сошлись на том, что ожидают разворота тренда. Например, глава Сбербанка Герман Греф напомнил, что его компания исходит из прогноза 75-78 руб. за доллар к концу года, и до сих пор его не пересмотрела.

Поддержал коллегу президент ВТБ Андрей Костин: решающую роль в укреплении рубля сыграет заседание ЦБ по ключевой ставке, которое состоится через две недели. Его исход можно считать предопределенным, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:

«В силу летней сезонности говорить, наверное, о стабилизации все-таки рано. Но поскольку конец прошлой недели мы закончили достаточно неплохо, думаю, что вначале этой как минимум не нужно ждать каких-то сильных колебаний.

Курс должен закрепиться в интервале 90-93 руб. И дальше для рынка большую роль будет играть заседание ЦБ по ставке. Думаю, что Центральный банк, возможно, попытается и с помощью процентной ставки тоже несколько заякорить настроение валютного рынка.

Я бы говорила о консенсусе по повышению ключевой ставки в районе 25 базисных пунктов. Может быть, ситуация смягчается и в пользу повышения на 50 базисных пунктов.

Ослабление курса, которое произошло, говорит о том, что регулятор должен сейчас продемонстрировать более жесткий подход.

Если ставка будет неизменной, совершенно точно рынок это считает как сигнал того, что ЦБ не обеспокоен инфляционными рисками, связанными с валютным курсом, и что курс сможет идти дальше. Поэтому это, безусловно, будет воспринято негативно».

Эльвира Набиуллина прежде предупреждала, что вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Сейчас показатель составляет 7,5% и, по прогнозу регулятора, не должен превысить 8,5% в 2023 году.

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Иван Якунин