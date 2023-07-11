Литва призвала НАТО создать постоянные базы у границ с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО следует признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией, который был подписан в 1997 году. По его мнению, необходимо возвести на границе с РФ постоянные военные базы, что запрещено этим актом.

«Когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружие в Белоруссии — а у нас есть все доказательства того, что это происходит,— мы должны уже наконец объявить, что основополагающий акт Россия—НАТО мертв»,— сказал господин Науседа The Times. По его мнению, пока этот акт существует, он «мешает трезво мыслить многим столицам и держит нас в серой зоне стратегической двусмысленности».

Как отмечает The Times, международные силы НАТО размещены в девяти странах, таких как Польша и страны Балтии. Однако они действуют на ротационной основе и зачастую их выводят через шесть месяцев, потому что договор о сотрудничестве с Россией запрещает создание постоянных баз на большей части бывшего восточного блока.

Господин Науседа также прокомментировал перспективы Украины в НАТО. По его мнению, было бы ошибкой по итогам саммита в Вильнюсе повторить те же формулировки, что были по итогам саммита в Бухаресте в 2008 году. Президент Литвы считает, что необходимо обозначить «наиболее ясный и короткий путь к вступлению Украины», потому что это поднимет боевой дух украинской армии. Он признал, что членство Украины в НАТО невозможно, «пока страна ведет войну». «Наш замысел — послать сигнал о том, как можно будет действовать, если война закончится и условия будут позволять»,— объяснил он.

О перспективах расширения НАТО — в материале «Ъ» «Отсель грозить он будет членам».

Леонид Уварчев