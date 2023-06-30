Правительство разводит ОС

Минцифры обсуждает с бизнесом возможность разделения отечественных мобильных операционных систем (ОС) по сегментам для разных категорий потребителей. Так, «Аврора» от «Ростелекома» будет предназначена для корпоративного и госсектора, гражданам же предложат устройства на ОС «Роса» или ее аналогах. Параллельно власти пытаются убедить компании все же создать консорциум для разработки аналога Android на базе открытого кода. Чтобы стимулировать разработчиков создавать приложения под российские ОС, производители устройств говорят о необходимости госсубсидий. Эксперты же считают, что в первую очередь рынку нужна конкурентоспособная техника, а ОС уже к ней приложится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке электроники рассказали, что в середине июня в Минцифры прошло совещание с разработчиками софта и производителями электроники по развитию в РФ мобильной экосистемы. Один из участников говорит, что среди возможных сценариев обсуждалась «сегментация» отечественных ОС по типам потребителей. Так, для регулируемых рынков (корпоративного и госсектора) можно сделать приоритетной ОС «Аврора» (принадлежит «Ростелекому»), а для потребительского выбрать ОС «Роса» (разрабатывает ООО НТЦ ИТ РОСА, принадлежит ООО «Альтернатива Капитал», подконтрольному экс-министру связи Леониду Рейману) или ее аналоги.

Предлагается также сформировать целевой сегмент пользователей защищенных мобильных устройств на базе ОС «Аврора», говорит другой собеседник: «Речь идет о переводе госслужащих на эти мобильные телефоны». По подсчетам производителей, говорит он, число таких пользователей составляет до 30 млн человек. ОС «Аврора» устанавливается на смартфоны и планшеты ряда российских компаний, включая Yadro, F+ Tech, «Аквариус», «Байтэрг», НИИ «Масштаб» (входит в «Ростех») и QTech.

Участники рынка, со своей стороны, предложили рассмотреть возможность софинансирования из госбюджета разработчиков приложений под российские ОС, обеспечить разработчиков самих ОС бесплатным портированием на мобильные устройства и проработать вопрос внедрения эксклюзивных государственных сервисов и услуг исключительно на российские ОС (доступ к электронным документам, отдельным видам госуслуг и т. д.), говорит один из участников совещания.

Проект по созданию национальной мобильной экосистемы предложил «Ростелеком» в августе 2022 года. По оценкам компании, к 2030 году может быть реализовано около 70 млн устройств на ОС «Аврора». Их продажи в «Ростелекоме» оценивали в 480 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 ноября). Позже власти предложили создать для потребительского сектора российский аналог Android на базе открытого кода AOSP (Android Open Source Project), а устройства на базе ОС «Аврора» поставлять в госсектор.

Один из собеседников, участвовавших во встрече, говорит, что создание российского аналога Android «по-прежнему обсуждается, однако состав членов консорциума разработчиков, который власти хотят для этого создать, до сих пор не сформирован». Собеседник в правительстве подтвердил “Ъ”, что «проект все еще актуален, состав консорциума формируется». Среди потенциальных разработчиков ранее назывались «Сбер», VK, «Яндекс» и др. (см. “Ъ” от 30 декабря). В «Ростелекоме» отказались от комментариев, в НТЦ ИТ РОСА и Минцифры не ответили “Ъ”.

Чтобы стимулировать разработчиков приложений делать софт под ОС «Аврора» и «Роса», софинансирования будет недостаточно, считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Компаниям после создания софта гораздо дороже может обойтись его поддержка, а так как у российских мобильных ОС нет массовой аудитории, крупные разработчики должны увидеть перспективу развития рынка, однако субсидирование может послужить для них сигналом».

Также, уточняет господин Смирнов, если корпоративный и госсектор можно заставить перейти на отечественную ОС, то на потребительском надо обеспечить не только экосистему прикладного ПО, но и конкурентные по цене и характеристикам отечественные смартфоны: «Поэтому, кто бы там ни был, "Роса" или ее аналог, успеха на таком рынке достичь будет сложно».

Тимофей Корнев