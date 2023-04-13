«Траст» решил поставить «Точку»

«Траст» выставил на аукцион 90% акций финтех-проекта для предпринимателей «Точка». Торги на повышение пройдут 26 июня, а потенциальные инвесторы смогут подать заявки на участие в них до 17 июня. Минимальная цена лота — более 22,5 млрд руб. Как уточнили в «Трасте», за прошлый год «Точка» заработала свыше 6 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухучета. Это в два с лишним раза больше, чем в 2021-м.

Показатели актива делают его весьма привлекательным для потенциальных инвесторов, говорит управляющий директор, руководитель департамента управления финансовыми активами «Траста» Михаил Кучеренко:

«Именно в сегменте обслуживания малого бизнеса "Точка" является одним из лидеров. В частности из-за максимально теплых отношений с клиентами, наверное, самых лучших на рынке, согласно отзывам от клиентской базы. Учитывая, что, по сути, это один из лидеров финтеха, актив является крайне привлекательным для инвестиций.

Что касается потенциальных покупателей, преимущественным правом обладает миноритарный акционер. По окончании торгов он имеет возможность выкупить 90% по той финальной цене, которая будет сформирована на торгах. Также миноритарий может принять участие в аукционе, это не запрещено. Если он победит, то, естественно, станет владельцем 100%. Полагаю, для него не будет никакой необходимости при победе использовать преимущественное право».

В самом банке «Точка» “Ъ FM” подтвердили продажу актива, однако от дальнейших комментариев воздержались. “Ъ FM” в марте сообщал, что на приобретение 90% акций финтех-проекта претендуют как минимум шесть крупных игроков — Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», Qiwi и «Яндекс». Пул потенциальных покупателей, действительно, довольно широк, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«"Точка" — прибыльный актив, и у него очень интересная ниша — цифровой банкинг, который занимается прежде всего расчетными и платежными операциями и обслуживает малый и средний бизнес. В этом сегменте у банка очень хорошие позиции. Поэтому на него могут претендовать как крупные структуры, у которых уже есть финансовые организации, но нет такого хорошего присутствия в сегменте обслуживания малого и среднего бизнеса. Интерес могут проявить и новые инвесторы, которые могут даже и не присутствовать на банковском рынке. Круг тех, кому это может быть интересно, очень широк».

«Точка» в январе получила универсальную лицензию Центробанка. Регулятор тогда уточнял, что в основном банк будет предоставлять дистанционные услуги и сервисы малому и среднему бизнесу. Расширять сферы деятельности финтех-проект вряд ли станет, и в ближайшее время покупатель на него может и не найтись, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Очень многие банки говорят о том, что органический темп роста для них сейчас приоритетен и более предпочтителен. Здесь же, по сути, идет покупка не клиентской базы, а технологий. И многие ключевые игроки уже имеют развитую инфраструктуру в части кредитования и рассчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса.

Ключевым конкурентам покупать этот бизнес нет смысла, как и крупным универсальным банкам, а небольшие же игроки, скорее всего, будут несколько озадачены минимальной ценой, которая выставлена сейчас за банк "Точка" Поэтому пока говорить о том, кто может приобрести эту организацию преждевременно, как и о том, какое дальнейшее развитие получит этот бизнес».

По данным «Траста», капитал «Точки» сейчас превышает 3,5 млрд руб. А чистая прибыль банка за первые два месяца 2023 года превысила 1 млрд руб.

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Владимир Расулов