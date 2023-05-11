Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить предложение бензина на бирже

Министерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже, особенно марки Аи-95. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на бирже, особое внимание обратив на АИ-95»,— говорится в заявлении министерства.

Стоимость АИ-95 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сегодня, 11 мая, превысила 60 тыс. руб., приблизившись к рекордному уровню.

По мнению участников рынка, цены на топливо растут во многом из-за того, что Минфин постепенно снижает выплаты по демпферу. С июля министерство планирует еще вдвое сократить выплаты по демпферу. По мнению собеседников «Ъ», инициатива Минфина, которая позволит бюджету сэкономить 30 млрд руб. в месяц, заставит нефтяные компании повысить оптовые цены.

Подробнее — в материале «Бюджет устал делиться с НПЗ».

Эрдни Кагалтынов