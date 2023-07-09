В Сочи после ливня потоком воды унесло 10 автомобилей

В Хостинском районе Сочи в ночь на 9 июля прошли ливни, в результате которых была затоплена придомовая территория, поток воды снес около десяти автомобилей. Погибших и пострадавших нет, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Произошло подтопление первого этажа многоквартирного четырехэтажного дома по Кипарисовой улице и цокольного этажа дома на Шоссейной улице. Спасатели проводят откачку воды. Десять машин снесло на улице Ручей Видный, сообщило МЧС.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает в Telegram, что в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало 80 мм осадков. Отмечается, что из дома по Кипарисовой улице, 9/1, переселены в пункты временного размещения десять человек, эвакуация других жителей подтопленных домов не требуется.

Вчера, 8 июля, ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило до 10 июля штормовое предупреждение на участке от Анапы до курортного микрорайона Магри в Сочи. Ведомство предупредило об опасности формирования смерчей над морем.

В середине июня в Сочи уже проходили сильные ливни, приводившие к подтоплению домов. В частности, в ночь на 14 июня залповый ливень вызвал подтопление сочинского микрорайона Мацеста. Вода тогда зашла на несколько придомовых территорий, на одну из автодорог сошел сель, а упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи.

Подробнее о ливне в середине июня — в материале «Ъ» «В городе Сочи ливневые ночи».

Эрдни Кагалтынов