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В Сочи после ливня потоком воды унесло 10 автомобилей

В Хостинском районе Сочи в ночь на 9 июля прошли ливни, в результате которых была затоплена придомовая территория, поток воды снес около десяти автомобилей. Погибших и пострадавших нет, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Произошло подтопление первого этажа многоквартирного четырехэтажного дома по Кипарисовой улице и цокольного этажа дома на Шоссейной улице. Спасатели проводят откачку воды. Десять машин снесло на улице Ручей Видный, сообщило МЧС.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает в Telegram, что в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало 80 мм осадков. Отмечается, что из дома по Кипарисовой улице, 9/1, переселены в пункты временного размещения десять человек, эвакуация других жителей подтопленных домов не требуется.

Вчера, 8 июля, ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило до 10 июля штормовое предупреждение на участке от Анапы до курортного микрорайона Магри в Сочи. Ведомство предупредило об опасности формирования смерчей над морем.

В середине июня в Сочи уже проходили сильные ливни, приводившие к подтоплению домов. В частности, в ночь на 14 июня залповый ливень вызвал подтопление сочинского микрорайона Мацеста. Вода тогда зашла на несколько придомовых территорий, на одну из автодорог сошел сель, а упавшие во время ливня деревья повредили газопровод и оборвали линии электропередачи.

Подробнее о ливне в середине июня — в материале «Ъ» «В городе Сочи ливневые ночи».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Последствия залпового ливня в Сочи — фотогалерея

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Около 4:00 14 июня в Хостинском районе Сочи из берегов начала выходить река Мацеста. За час выпало не менее 15 мм осадков

Около 4:00 14 июня в Хостинском районе Сочи из берегов начала выходить река Мацеста. За час выпало не менее 15 мм осадков

Фото: @officialsochi

Были включены сиренно-речевые установки для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов. Подтопленными оказались домовладения на шести улицах и автодороги

Были включены сиренно-речевые установки для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов. Подтопленными оказались домовладения на шести улицах и автодороги

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нарушена работа общественного транспорта, в Мацесте частично отключено водоснабжение

Нарушена работа общественного транспорта, в Мацесте частично отключено водоснабжение

Фото: @officialsochi

До полного восстановления погоды закрыты пляжные территории

До полного восстановления погоды закрыты пляжные территории

Фото: @officialsochi

В результате выхода реки Мацеста из берегов также повреждены сети газопровода и линии электропередач

В результате выхода реки Мацеста из берегов также повреждены сети газопровода и линии электропередач

Фото: @officialsochi

Есть риск схода селевых потоков. Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды

Есть риск схода селевых потоков. Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды

Фото: @officialsochi

В восстановительных работах задействованы более 200 человек и 46 единиц техники, информации о пострадавших нет

В восстановительных работах задействованы более 200 человек и 46 единиц техники, информации о пострадавших нет

Фото: @officialsochi

В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами

В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для ликвидации последствий подтоплений организовали выездной оперативный штаб

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для ликвидации последствий подтоплений организовали выездной оперативный штаб

Фото: @officialsochi

Сотрудники администрации города проводят подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба

Сотрудники администрации города проводят подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба

Фото: @officialsochi

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Около 4:00 14 июня в Хостинском районе Сочи из берегов начала выходить река Мацеста. За час выпало не менее 15 мм осадков

Фото: @officialsochi

Были включены сиренно-речевые установки для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов. Подтопленными оказались домовладения на шести улицах и автодороги

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нарушена работа общественного транспорта, в Мацесте частично отключено водоснабжение

Фото: @officialsochi

До полного восстановления погоды закрыты пляжные территории

Фото: @officialsochi

В результате выхода реки Мацеста из берегов также повреждены сети газопровода и линии электропередач

Фото: @officialsochi

Есть риск схода селевых потоков. Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды

Фото: @officialsochi

В восстановительных работах задействованы более 200 человек и 46 единиц техники, информации о пострадавших нет

Фото: @officialsochi

В ближайшие двое суток в Сочи вновь ожидаются сильные ливни с грозами

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для ликвидации последствий подтоплений организовали выездной оперативный штаб

Фото: @officialsochi

Сотрудники администрации города проводят подворные обходы для оценки нанесенного подтоплением ущерба

Фото: @officialsochi

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