ЕС поддержал поставки кассетных боеприпасов Украине

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что поставки боеприпасов — это «вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной». Евросоюз «в целом поддерживает» поставки Украине боеприпасов в целях самообороны.

Госпожа Масрали отметила, что выбор конкретных боеприпасов для поставок находится на усмотрении самих Соединенных Штатов и Украины.

США 7 июля объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявлял, что решение далось ему трудно. Решение раскритиковали многие правозащитники, союзники США и демократы в Конгрессе. Американские власти признают, что применение кассетных боеприпасов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предостерегала Соединенные Штаты от поставок кассетных боеприпасов ВСУ, отметив, что в ходе конфликта этот вид боеприпасов уже активно использовали и Россия, и Украина. Многие государства подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу 1 августа 2010 года. На сегодня к Конвенции присоединились 110 стран. США, Россия и Украина не подписывали документ.

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Полина Мотызлевская