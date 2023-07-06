Что происходит после ввода войск России на Украину. День 498-й

Во Львове прозвучали взрывы, сообщили украинские издания Суспiльне и ТСН. По данным местного депутата, в городе были отключения света и проблемы с мобильной связью, поврежден объект критической инфраструктуры. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ожидания украинского общества от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе останутся неудовлетворенными. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:33. Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС, общее число погибших достигло 53, сообщили экстренные службы.

9:17. Полиция силой оттеснила прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от корпусов монастыря в Киево-Печерской лавре, сообщили в пресс-службе УПЦ.

8:53. Курс евро превысил 100 руб. в ходе торгов на Мосбирже. В последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне в марте 2022 года. Доллар впервые с марта 2022 года стоит больше 92 руб.

8:53. Полиция вошла в корпусы Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, который представляет интересы Украинской православной церкви Московского патриархата.