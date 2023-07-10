Компания «Баден-Баден» прошла экспертизу по строительству гостиницы и термального комплекса в Сысерти

Компания «Уральские горячие источники "Баден-Баден"» получила положительное заключение экспертизы по строительству гостиничного корпуса с термальным комплексом в Сысерти (Свердловская область). Судя по данным в Едином реестре государственных экспертиз, речь идет о земельном участке рядом с горой Бессонова.

Напомним, в марте этого года директор по строительству «Баден-Бадена» Александр Бирюлин заявлял, что компании отказались выдавать разрешение на строительство термального комплекса на горе Бессонова. Против строительства выступала и часть местных жителей.

Как заявлялось ранее, термальный комплекс в Сысерти хотят построить в 2025 году. Помимо бассейнов комплекс будет включать в себя сауны и бани, гостиничный комплекс апартаментов, пляж на акватории Сысертского пруда и точки общепита. В феврале проект термального комплекса презентовали администрации округа и депутатам. Помимо этого компания также реализует в Сысерти еще один термальный проект с рабочим названием «Фабрика» на территории бывшей мебельной фабрики. Открыть его планируют в 2024–2025 году.

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