Сеть «Баден-Баден» презентовала проект термального комплекса с гостиницей и ресторанами в Сысерти

Термальный комплекс «Баден-Баден» в Сысерти (Свердловская область) планируют построить в 2025 году. Проект будущего комплекса презентовали администрации округа и депутатам. По словам гендиректора группы компаний Baden Family Евгения Кононова, помимо бассейнов комплекс будет включать в себя сауны и бани, гостиничный комплекс апартаментов, пляж на акватории Сысертского пруда и точки общепита.

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Компания также планирует открыть в Сысерти 10 ресторанов, кафе и бары. Например, ресторан с аутентичной уральской кухней «Господский дом» и концептуальный семейный ресторан. Занимаемая площадь всех объектов составит более 15 га, количество создаваемых рабочих мест — больше тысячи.

Начать строительство планируют во II квартале 2023 года, а завершить во II квартале 2025 года. Пляж хотят оборудовать в этом году. «Могу заверить, что никто не перекроет проходов и проездов к лыжной базе и пляжу. Другое дело, что теперь территория перестает быть бесхозной и помыть машину в пруду или погонять на УАЗике по склону горы больше не выйдет», — заявил глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

«Новогодние праздники показали имеющийся дефицит мест для отдыха для жителей и гостей региона. Создание на территории Сысерти многофункционального комплекса "Баден" для отдыха, спорта и проживания — это перспективный и значимый для области проект», — прокомментировала председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма регионального заксобрания Елена Чечунова.

Ранее компания заявляла о планах по строительству термального комплекса в Сысерти на горе Бессонова. По предварительным подсчетам, объем инвестиций составит порядка 300-400 млн руб. На сегодняшний день в регионе действует два комплекса этой сети — на Уктусе в Екатеринбурге, а также в Реже. Кроме того, компания планирует построить термальный комплекс на Шарташе, и открыть еще один на ВИЗе. Ранее инвестор также приобрел Новоуральске санаторий «Зеленый мыс», там компания намерена оборудовать апартаменты для продажи и сдачи в аренду.

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