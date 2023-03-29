Компании «Баден-Баден» отказали в разрешении на строительство терм в Сысерти

Компании «Баден-Баден» отказались выдавать разрешение на строительство термального комплекса в Сысерти на горе Бессонова. (Свердловская область). Об этом, во время заседания Общественной палаты Сысертского городского округа рассказал директор по строительству «Баден-Бадена» Александр Бирюлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект комплекса "Баден-Баден" в Сысерти

Фото: Проектная документация Проект комплекса "Баден-Баден" в Сысерти

Фото: Проектная документация

«Обратившись за разрешением на строительство мы получили отказ, в котором большая часть связана именно с техническими вопросами. Мы ими занимаемся. Что касается исторической части, то мы здесь в диалоге – хотим слышать пожелание города, общественности, учитывать их», — рассказал господин Бирюлин.

Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, в администрацию города Сысерти был подан пакет документов на выдачу разрешения на строительство, по результатам рассмотрения документации был получен отказ с перечнем причин и замечаний, которые необходимо устранить.

«В настоящий момент мы заключили договор с аккредитованной организацией на выполнение археологических изысканий для выявления наличия либо отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В самое ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на выполнение экологических экспертиз, обследований, чтобы жители города могли быть уверены, что экологии горы и акватории реки Сысерть и Сысертскому водохранилищу ничего не угрожает», — прокомментировали в компании. Там отметили, что «ситуация рабочая, плановая».

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Местные общественники и горожане настаивают, что гора должна быть неприкосновенна для строительства, выступают против застройки на этом месте и собирают подписи.

Напомним, термальный комплекс в Сысерти хотят построить в 2025 году. Помимо бассейнов комплекс будет включать в себя сауны и бани, гостиничный комплекс апартаментов, пляж на акватории Сысертского пруда и точки общепита. Компания также планирует открыть в Сысерти 10 ресторанов, кафе и бары.

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