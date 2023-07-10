Alibaba и Ant потеряли почти $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с властями Китая

Alibaba Group и Ant Group потеряли почти $850 млрд своей капитализации с осени 2020 года, сообщает Bloomberg. Тогда началась кампания китайских властей по «централизованному исправлению» проблем в бизнес-империи Джека Ма, которая завершилась только в минувшую пятницу наложением штрафа на Ant в размере $984 млн.

В сентябре 2020 года китайские регуляторы вызвали основателя компаний Джека Ма на допрос, а затем объявили об отмене готовившегося IPO Ant. Как тогда сообщали западные СМИ, за этим решением стоял Си Цзиньпин, которому не понравилось, что господин Ма неоднократно критиковал китайские власти. И за отменой IPO последовали почти три года расследований в отношении самого господина Ма и его компаний.

За это время рыночная капитализация Alibaba Group снизилась более чем на $600 млрд — c пиковых $837,8 млрд в октябре 2020 года до нынешних $234 млрд. Ant Group, в свою очередь, в рамках готовившегося IPO оценивалась в $315 млрд. Однако, исходя из субботнего предложения компании об обратном выкупе акций, сама Ant оценивает себя сейчас в $78,5 млрд.

Кирилл Сарханянц