Власти Китая оштрафовали Ant Group на $984 млн

Народный банк Китая завершил расследование в отношении Ant Group и объявил о наложении штрафа на финтехкомпанию в размере 7,12 млрд юаней ($984 млн).

В заявлении Центробанка говорится, что к настоящему моменту большинство проблем, выявленных в свое время регулятором в бизнесе Ant Group, устранены, и теперь регулятор перейдет от «содействия централизованному исправлению финансового бизнеса платформы к нормализованному надзору».

Регулятор оштрафовал Ant Group за нарушения в области корпоративного управления, защиты прав потребителей финансовых услуг, в предпринимательской деятельности банковских и страховых учреждений, при осуществлении платежей и расчетных операций, выполнении обязательств по борьбе с отмыванием денег, а также ведении бизнеса по продаже фондовых средств.

При этом Центробанк отметил, что оштрафовал также Postal Savings Bank of China, Ping An Bank, PICC Property and Casualty и платежную платформу Tencent. Размер штрафов этим финансовым организациям регулятор не приводит.

Наложение штрафа знаменует конец продолжительного расследования властей в отношении Ant Group и Alibaba Group Holding. Именно с отмены IPO Ant Group, финансового подразделения Alibaba, в сентябре 2020 года начались проблемы технологического гиганта и его основателя Джека Ма. За пару дней до предполагаемого IPO Ant регуляторы вызвали господина Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. По данным западных СМИ, за этим решением стоял Си Цзиньпин, которому не понравилось, что господин Ма неоднократно критиковал китайские власти.

В апреле 2021 года регулятор взыскал рекордный штраф с Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства и распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

Кирилл Сарханянц