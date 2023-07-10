Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург на открытие генконсульства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Екатеринбург на открытие генерального консульства Республики на Урале. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Он также примет участие в мероприятиях международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

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Напомним, в июне генконсулом Казахстана в Екатеринбурге был назначен Жарас Мамутбеков. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отмечал, что открытие консульства позволит активизировать и бизнес-контакты и расширить культурное сотрудничество региона с Республикой.

Ранее в Екатеринбург прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он также примет участие в «Иннопроме». На выставке также ожидают выступление председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

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