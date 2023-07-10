Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург на открытие генконсульства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Екатеринбург на открытие генерального консульства Республики на Урале. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Он также примет участие в мероприятиях международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

Предыдущая фотография

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в июне генконсулом Казахстана в Екатеринбурге был назначен Жарас Мамутбеков. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отмечал, что открытие консульства позволит активизировать и бизнес-контакты и расширить культурное сотрудничество региона с Республикой.

Ранее в Екатеринбург прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он также примет участие в «Иннопроме». На выставке также ожидают выступление председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...