В Екатеринбурге назначили генерального консула Казахстана

Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил. Об это во «ВКонтакте» сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. Открытие генконсульства Казахстана в уральской столице состоится на «Иннопроме».

Министр отметил, что Казахстан является вторым после Китая внешнеторговым партнером Свердловской области, товарооборот с которым устойчиво растет. «Переговорный процесс с казахстанской стороной шел уже давно. Я искренне рад, что удалось добиться создания казахстанского консульского учреждения именно в Свердловской области. Это позволит активизировать и бизнес-контакты и расширить культурное сотрудничество»,— подчеркнул он.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге закрылись три генеральных консульства. Речь идет о консульствах Чехии, Болгарии и Украины. В конце мая этого года стало известно, что свою работу прекращает генеральное консульство Германии в Екатеринбурге.

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