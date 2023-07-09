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В Екатеринбург прилетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Республика Беларусь в 2023 году является страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая откроется в понедельник, 10 июля. Господин Головченко возглавляет белорусскую делегацию.

Напомним, в этом году на выставке ожидается рекордное количество участников. По прогнозам организаторов, в нем примут участие более 35 международных делегаций и 25 региональных делегаций со всей России.

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