«Паровозы» для СВОих

На этой неделе в большинстве субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы в региональные парламенты, завершится выдвижение кандидатов. Парламентские партии со своими участниками в основном уже определились, и среди них оказалось немало «паровозов». В «Единой России» эту роль, как правило, играют главы регионов, в КПРФ надеются еще и на бывших руководителей-коммунистов и депутатов Госдумы, а ЛДПР по традиции поведет на выборы ее лидер Леонид Слуцкий. «Справедливая Россия — За правду» делает ставку на Ярославскую область, где в ее рядах немало перебежчиков из других партий, а «Новые люди» — на Якутию, где их список возглавила экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кроме того, в этом году избиратели увидят в бюллетенях много кандидатов—участников специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выборы в законодательные органы власти осенью пройдут в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Хакасии, Якутии, Забайкальском крае, Ненецком автономном округе, а также в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях. Также впервые в рамках российской юрисдикции свои парламенты изберут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Самый большой из избираемых в этом году парламентов — в Башкирии (110 депутатов), самый малочисленный — в НАО (19 депутатов). Во всех 16 «старых» регионах выборы проходят по смешанной системе, в новых — исключительно по пропорциональной.

В половине «старых» регионов выдвижение кандидатов заканчивается 10 июля, в Ненецком округе и Архангельской области — 11 июля, а последней этот этап 28 июля завершит Ростовская область. Четыре новых субъекта воспользовались своим законодательным правом и сократили сроки выдвижения: там оно начнется с 24 июля и продлится до середины августа.

Партсписки «Единой России» (ЕР) в большинстве регионов ожидаемо возглавляют губернаторы: Александр Цыбульский (Архангельская область), Радий Хабиров (Башкирия), Алексей Цыденов (Бурятия), Александр Авдеев (Владимирская область), Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область), Бату Хасиков (Калмыкия), Василий Голубев (Ростовская область), Василий Анохин (Смоленская область), Айсен Николаев (Якутия), Юрий Бездудный (НАО). В Хакасии, которой руководит коммунист Валентин Коновалов, единороссов поведет на выборы депутат Госдумы и глава регионального отделения Сергей Сокол, одновременно баллотирующийся и в губернаторы. Нет у ЕР «паровозов» в трех регионах, где отсутствует «головная» часть списка,— в Ивановской, Ульяновской и Ярославской областях.

Исключением из общего правила также стал Забайкальский край, где список ЕР вместо губернатора возглавил сенатор Баир Жамсуев. Глава региона Александр Осипов объяснил это решение тем, что ЕР в крае — это губернатор и его команда, которой он доверяет. «Забайкалье — это служивая глубинка. Много забайкальцев принимает участие в спецоперации по зову долга. В нынешних условиях выборы такого характера людям малоинтересны. Все считают, надо сплотиться, а не вести больше дискуссий и споров»,— заявил господин Осипов. В первую пятерку краевого партсписка ЕР также вошли депутат Госдумы от Забайкалья генерал Андрей Гурулев и зампред правительства региона Инна Щеглова, а также бывший сити-менеджер Читы, участник СВО Александр Сапожников. Кстати, участников спецоперации ЕР включила в число кандидатов во многих регионах. Например, в Башкирии это 22-летний кавалер ордена Мужества Артур Галеев, в Бурятии — главврач республиканской больницы Вячеслав Дондоков, в Якутии — Герой России Александр Колесов, в Ростовской области — атаман Дмитрий Суворов.

Не обошлись без «паровозов» и в КПРФ. В Хакасии эту роль играет глава республики Валентин Коновалов, который оказался единственным членом партии в первой четверке списка: спикер Верховного совета Владимир Штыгашев в середине июня вышел из ЕР, а председатель бюджетного комитета Верховного совета Олег Иванов и адвокат Олег Земцов — беспартийные. В Иркутской области первым номером стал бывший губернатор, глава обкома КПРФ и депутат Госдумы Сергей Левченко. В Ульяновской области губернатор-коммунист Алексей Русских в выборах не участвует, зато в качестве «паровоза» в одной из территориальных групп выступит первый секретарь обкома и депутат Госдумы Алексей Куринный, которому будут противостоять лидер местных единороссов Константин Долгов и сенатор Сергей Рябухин. В большинстве других регионов списки КПРФ возглавляют руководители местных обкомов партии и лидеры ее фракций в заксобраниях.

Региональные партсписки ЛДПР по заложенной еще во времена Владимира Жириновского традиции, как правило, возглавляет председатель партии. Нынешний ее лидер Леонид Слуцкий значится первым номером, например, в Бурятии, Забайкальском крае, Хакасии, Архангельской, Иркутской, Кемеровской и Смоленской областях, а также в одной из территориальных групп в Ярославской области. В Ульяновской области лидер ЛДПР не баллотируется, зато в территориальных группах партия выставила сразу несколько известных политиков: это вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут, депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Кошелев (владелец одноименной строительной корпорации). Кроме того, еще одну территориальную группу возглавляет известный самарский политтехнолог Эрнест Старателев, ранее помогавший экс-губернатору Сергею Морозову и «Единой России». А в одном из одномандатных округов либерал-демократы выдвинули постоянного критика губернатора Русских, известного в регионе экс-депутата заксобрания Матвея Володарского.

У «Справедливой России — За правду» (СРЗП) тоже есть сразу два авторитетных «паровоза» в Ярославской области, где позиции партии традиционно сильны: это депутаты Госдумы бывший ярославский губернатор Анатолий Лисицын и глава регионального отделения эсеров Анатолий Грешневиков, возглавившие территориальные группы. При этом среди ярославских выдвиженцев СРЗП оказалось немало перебежчиков из других партий. Так, из КПРФ к эсерам перешли действующие депутаты облдумы Шакир Абдуллаев и Андрей Ершов, а также депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина, которая строит свою кампанию на активной критике бывших однопартийцев. Кроме того, действующий депутат облдумы от ЕР Владимир Денисов, проиграв внутрипартийные праймериз в Рыбинске, выдвинулся по тому же одномандатному округу, но уже от СРЗП.

Позиции СРЗП в Забайкальском крае, напротив, серьезно пошатнулись в результате внутрипартийного скандала. Там уже после начала кампании региональное отделение эсеров и их список на выборах в заксобрание возглавил сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных, ранее не имевший никакого отношения к Забайкалью. С его приходом краевое отделение СРЗП было расформировано, из партии были исключены более 1,3 тыс. человек, включая экс-главу отделения и членов совета. По мнению теперь уже бывших партийцев, раскол отделения скажется и на результатах выборов, по итогам которых эсеры планировали увеличить свое присутствие в заксобрании.

Наконец, у «Новых людей» на выборах-2023 самым медийно раскрученным «паровозом» стала депутат Госдумы и экс-глава Якутска Сардана Авксентьева, возглавившая партсписок на выборах в парламент Якутии. Довольно известных на местном уровне политиков партия выдвинула и в Ульяновской области: это экологи Александр Брагин и Александр Каплин (экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора), юрист и правозащитник, главред информационного портала «Симбирск Сити» Константин Толкачев и активист из Димитровграда Алексей Якушев — руководитель проекта «Многодетный креатив» и фермер, производящий подсолнечное масло с двусмысленным названием «Новичок». А на выборах в Смоленскую облдуму первым номером списка «Новых людей» стал бывший капитан команды КВН «Парапапарам» (МГИМО) Александр Жустарев. Кроме того, «Новые люди», как и ЕР, выдвинули нескольких участников СВО и членов их семей — это, в частности, военнослужащий Василий Рябков (Забайкалье) и мать добровольца Ольга Шерстянникова (Якутия).

Елена Рожкова; корсеть “Ъ”