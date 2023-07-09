«Гипнотик» раскручивает кассу

Триллер от режиссера Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в главной роли стал лидером российского проката. Картина «Гипнотик» по итогам первого уикенда фильм заработает около 50 млн руб. и с запасом обгонит по сборам всех конкурентов. Это прогноз издания «Бюллетень кинопрокатчика». Идея фильма появилась у Роберта Родригеса еще в начале 00-х. В центре сюжета — детектив, в исполнении Бена Аффлека, который пытается найти свою дочь. Она пропала во время прогулки в парке. Параллельно он расследует череду ограблений. Постепенно главный герой начинается сомневаться в реальности происходящего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blue Rider Pictures Фото: Blue Rider Pictures

Англоязычная пресса встретила «Гипнотик» сдержанно. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм положительно оценила лишь треть критиков. Основные упреки связаны с сюжетом и слабыми спецэффектами. При этом зрительский рейтинг оказался выше среднего. У фильма действительно скромные амбиции, но сделан он качественно, считает кинокритик, автор портала «Киномания» Дмитрий Соколов:

«Зарубежная пресса сравнивает его с какой-то бюджетной версией работ Кристофера Нолана типа Memento, "Начало".

Это не вполне корректно, потому что, если у Нолана всегда присутствует какая-то большая идея, у Родригеса ничего этого практически нет. Это чистый жанровый фильм, Sci-Fi-триллер с элементами детектива. Сценарий постоянно обыгрывает концепт гипнотических конструктов исключительно для того, чтобы напихать как можно твистов и погонь в сюжет. Многие экшен-сцены человек с талантом Родригеса явно мог бы оформить получше.

Абсолютно деревянная игра Бена Аффлека, но при этом традиционно хорошие для фильмов Родригеса кинематография и монтаж.

Чувствуются отголоски комиксовой стилистики, которую мы видели на пике формы Родригеса в "Городе грехов", очень динамично и красиво снято. От фильма вполне можно получить удовольствие».

Производством «Гипнотика» занималось несколько независимых студий, в том числе семейная кинокомпания Родригеса Double R Productions. Для российский кинотеатров такие фильмы сейчас один из редких способов собрать приличную кассу, говорит генеральный продюсер компании Kremlin Films Олег Капанец:

«Среди картин голливудских независимых студий, которые не подключились к санкционной политике, подобных фильмов делается много. Качество их, естественно, гораздо ниже, чем больших студийных картин. Но мы же знаем, часто зрители идут в кино не ради искусства, а чтобы провести время. Особенно на такие фильмы, которые имеют в своем арсенале актеров уровня Бена Аффлека. Его игра меня никогда не впечатляла, но у Аффлека свой зритель.

Ни для кого не секрет, что в России не производится достаточного количества картин, а хороших фильмов мало, поэтому такие фильмы, как "Гипнотик", нужны. При этом 50 млн руб. для такого фильма — это большой результат. Подобные картины стоят на рынке недорого, это не большой Голливуд, а производство независимых студий.

Иностранные фильмы покупаются через зарубежные компании, например, из Дубая. Проблем с этим нет. Они еще и получают преимущество, потому что отсутствуют крупные конкуренты.

Все начинают хвататься за это второсортное кино и выпускать его в прокате. Если бы шел большой Голливуд, думаю, "Гипнотик" мог и не попасть в прокат или бы заработал в два раза меньше».

До конца месяца в российский прокат выйдет еще несколько фильмов с западными кинозвездами. В частности историческая драма «Жанна Дюбари» с Джони Деппом и «Схватка с дьяволом», где снялся Николас Кейдж.

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Елизавета Скобцова