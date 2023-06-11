Онлайн-сервисы подгружают в летние кинотеатры

В московских парках стартовал сезон летних кинотеатров. Как отметили в столичной мэрии, в этом году посмотреть фильмы под открытым небом можно будет на восьми площадках. Среди них — парк Горького, Сад имени Баумана и Сокольники. Организаторы обещают показывать не только фильмы российских и советских режиссеров, но и зарубежные авторские и фестивальные ленты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участвуют в работе летних кинотеатров и российские стриминги. Такие коллаборация позволяют привлечь дополнительную аудиторию, рассказала директор департамента коммерческих программ и работы с партнерами ВДНХ Юлия Бояркина:

«В этом сезоне можно будет посмотреть популярные российские и зарубежные фильмы. Среди них будут различные хиты.

Но изюминкой этого лета станет показ документального авторского кино, которое вообще никогда не проходило в широком прокате.

С пятницы по воскресенье планируются по два вечерних сеанса — в 20.00 и в 22.00. В остальные дни в кинотеатре будут проходить лекции, совместные показы с сервисом Okko и мероприятия на ВДНХ.

У онлайн-кинотеатров есть права на прокат кинофильмов. И это дополнительная возможность для наших посетителей по широкому выбору того кино, которое они хотят посмотреть. Кроме того, это способствует совместному продвижению, привлечению дополнительной аудитории, которая есть и у онлайн-сервисов, и у площадки ВДНХ, которую мы совместно используем.

В предыдущие сезоны был достаточно высокий спрос на такие показы, практически полная заполняемость, поэтому и сейчас мы ожидаем не меньший поток посетителей».

Летний кинотеатр Summer Cinema by KION на «Стрелке» на фоне высокого спроса в прошлом году в этот раз открыл кинопоказы на две недели раньше. По подсчетам площадки, даже в дождливые дни продается две трети билетов.

Премьеры некоторых фильмов в парках состоятся даже раньше, чем выйдут в обычный прокат, подчеркнул программный директор «Художественного» и летнего кинотеатра Summer Cinema by KION Стас Тыркин:

«Второй год летнему кинотеатру на "Стрелке". До него существовал фестиваль, который шел в течение десяти дней, этот проект тоже был очень успешным. Сейчас мы решили растянуть показы на все лето.

Летний кинотеатр сделает команда "Художественного". Там есть и совсем новые фильмы, которые только вышли вроде "Переводчика" Гая Ричи.

Есть премьеры, которые прокатчики просят проводить нас именно на "Стрелке", абсолютно справедливо полагая, что у него своя публика, которая дальше разносит впечатления от картин, и в других местах их тоже начинают более активно смотреть.

В этом сезоне летний кинотеатр открылся российской премьерой фильма Жака Одиара "Париж, 13-й округ". Пройдет премьера картины "Копенгагена не существует" с кинофестиваля в Роттердаме. Ведем переговоры о фильме-открытии Каннского фестиваля.

Будет и классика — "400 ударов" Трюффо, "Ускользающая красота" Бертолуччи и "Таинственный поезд" Джармуша. Мы формируем программу, исходя из новых веяний, которые до нас доносятся, и показываем ленты только с прокатными удостоверениями.

Если мы видим, что на какой-то фильм высокий спрос, то мы его повторяем. В прошлом году были прекрасные цифры, и нужно просто сейчас, чтобы погода не подвела, тогда будет полная заполняемость».

При этом на доходы самих парков и бизнеса, который работает на их территории, популярность летних кинотеатров особо не влияет, пояснил президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Анатолий Боярков:

«Количество летних площадок увеличивается, но используется чаще инфраструктура, которая уже существовала в парках, за исключением, наверное, парка Горького и Сокольников, где восстановили старые кинотеатры. Мое личное мнение — это все-таки больше социальные объекты, чем коммерческие. Сеансы идут поздним вечером, когда в парках уже ничего больше не работает.

Если речь идет о более ранних показах, то в таком случае аппаратура должна быть гораздо серьезнее и гораздо дороже. Здесь вложения существенно увеличатся, стоимость билетов тогда возрастет и так далее. Ведь вместимость летних кинотеатров не такая большая, как правило.

Поэтому это, скорее, делается для разнообразия досуга, для привлечения дополнительных посетителей в тусовочные места».

В прошлом году посещаемость летних кинотеатров увеличилась в разы. Как рассказали в «Москино», в 2022-м посмотреть фильмы в парки пришли 42 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2021-м, когда кинотеатры посетили 16 тыс. зрителей.

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Анна Маргулис, Елизавета Скобцова