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Коммерсантъ FM
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Онлайн-сервисы подгружают в летние кинотеатры

Чем объясняется популярность площадок в Москве

В московских парках стартовал сезон летних кинотеатров. Как отметили в столичной мэрии, в этом году посмотреть фильмы под открытым небом можно будет на восьми площадках. Среди них — парк Горького, Сад имени Баумана и Сокольники. Организаторы обещают показывать не только фильмы российских и советских режиссеров, но и зарубежные авторские и фестивальные ленты.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участвуют в работе летних кинотеатров и российские стриминги. Такие коллаборация позволяют привлечь дополнительную аудиторию, рассказала директор департамента коммерческих программ и работы с партнерами ВДНХ Юлия Бояркина:

«В этом сезоне можно будет посмотреть популярные российские и зарубежные фильмы. Среди них будут различные хиты.

Но изюминкой этого лета станет показ документального авторского кино, которое вообще никогда не проходило в широком прокате.

С пятницы по воскресенье планируются по два вечерних сеанса — в 20.00 и в 22.00. В остальные дни в кинотеатре будут проходить лекции, совместные показы с сервисом Okko и мероприятия на ВДНХ.

У онлайн-кинотеатров есть права на прокат кинофильмов. И это дополнительная возможность для наших посетителей по широкому выбору того кино, которое они хотят посмотреть. Кроме того, это способствует совместному продвижению, привлечению дополнительной аудитории, которая есть и у онлайн-сервисов, и у площадки ВДНХ, которую мы совместно используем.

В предыдущие сезоны был достаточно высокий спрос на такие показы, практически полная заполняемость, поэтому и сейчас мы ожидаем не меньший поток посетителей».

Картины из каких стран набирают популярность на российских стримингах

Картины из каких стран набирают популярность на российских стримингах

Летний кинотеатр Summer Cinema by KION на «Стрелке» на фоне высокого спроса в прошлом году в этот раз открыл кинопоказы на две недели раньше. По подсчетам площадки, даже в дождливые дни продается две трети билетов.

Премьеры некоторых фильмов в парках состоятся даже раньше, чем выйдут в обычный прокат, подчеркнул программный директор «Художественного» и летнего кинотеатра Summer Cinema by KION Стас Тыркин:

«Второй год летнему кинотеатру на "Стрелке". До него существовал фестиваль, который шел в течение десяти дней, этот проект тоже был очень успешным. Сейчас мы решили растянуть показы на все лето.

Летний кинотеатр сделает команда "Художественного". Там есть и совсем новые фильмы, которые только вышли вроде "Переводчика" Гая Ричи.

Есть премьеры, которые прокатчики просят проводить нас именно на "Стрелке", абсолютно справедливо полагая, что у него своя публика, которая дальше разносит впечатления от картин, и в других местах их тоже начинают более активно смотреть.

В этом сезоне летний кинотеатр открылся российской премьерой фильма Жака Одиара "Париж, 13-й округ". Пройдет премьера картины "Копенгагена не существует" с кинофестиваля в Роттердаме. Ведем переговоры о фильме-открытии Каннского фестиваля.

Будет и классика — "400 ударов" Трюффо, "Ускользающая красота" Бертолуччи и "Таинственный поезд" Джармуша. Мы формируем программу, исходя из новых веяний, которые до нас доносятся, и показываем ленты только с прокатными удостоверениями.

Если мы видим, что на какой-то фильм высокий спрос, то мы его повторяем. В прошлом году были прекрасные цифры, и нужно просто сейчас, чтобы погода не подвела, тогда будет полная заполняемость».

Почему не все сети готовы выпускать в прокат голливудские фильмы

Почему не все сети готовы выпускать в прокат голливудские фильмы

При этом на доходы самих парков и бизнеса, который работает на их территории, популярность летних кинотеатров особо не влияет, пояснил президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Анатолий Боярков:

«Количество летних площадок увеличивается, но используется чаще инфраструктура, которая уже существовала в парках, за исключением, наверное, парка Горького и Сокольников, где восстановили старые кинотеатры. Мое личное мнение — это все-таки больше социальные объекты, чем коммерческие. Сеансы идут поздним вечером, когда в парках уже ничего больше не работает.

Если речь идет о более ранних показах, то в таком случае аппаратура должна быть гораздо серьезнее и гораздо дороже. Здесь вложения существенно увеличатся, стоимость билетов тогда возрастет и так далее. Ведь вместимость летних кинотеатров не такая большая, как правило.

Поэтому это, скорее, делается для разнообразия досуга, для привлечения дополнительных посетителей в тусовочные места».

В прошлом году посещаемость летних кинотеатров увеличилась в разы. Как рассказали в «Москино», в 2022-м посмотреть фильмы в парки пришли 42 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2021-м, когда кинотеатры посетили 16 тыс. зрителей.

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Анна Маргулис, Елизавета Скобцова

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