ЛДПР поддержит единоросса Сергея Кравчука на выборах мэра Хабаровска

Хабаровское региональное отделение ЛДПР не станет выдвигать своего кандидата на предстоящих выборах мэра Хабаровска. Об этом в воскресенье, 9 июля, по итогам проведенной внеочередной конференции реготделения партии сообщил его руководитель, губернатор края Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Хабаровска Фото: Администрация города Хабаровска

«Действующий мэр за пять лет прошел через разные турбулентные процессы, но в итоге экономика выросла, численность населения выросла. Да, есть проблемы. Но в их решении мы помогаем администрации города. Сергея Анатольевича Кравчука поддерживает партия. Он одержал победу на праймериз. Поэтому на конференции предложил своим однопартийцам поддержать мэра Кравчука, а нам не выдвигаться. Лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий в этом со мной солидарен»,— обосновал решение глава реготделения.

Также господин Дегтярев напомнил, что подобный прецедент в Хабаровском крае уже был. На выборах губернатора ЕР не выдвигала своего кандидата и поддержала кандидата от ЛДПР, что «привело только к развитию края». Он отметил, что в настоящий момент «сплоченность вокруг президента России, политическая стабильность и консолидация общества — необходимые условия для развития регионов».

«Хабаровск — один из городов России, где сохранились прямые выборы мэра. Вы знаете, это моя позиция — наши жители политически грамотны, чтобы выбрать человека, способного управлять, опираясь на мнение горожан»,— подчеркнул губернатор.

Выборы мэра Хабаровска намечены на 10 сентября. В тот же день будут избраны главы 32 поселений, а также более тысячи депутатов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск