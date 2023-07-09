Эрдоган: мы не дали испортить наши отношения с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на послевыборном митинге заявил, что его команда не позволила оппозиции испортить Анкаре отношения с Москвой. Господин Эрдоган выступал примерно в то же время, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении из Турции пяти командиров «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ). Россия назвала нарушением договоренностей их возвращение до завершения боевых действий.

«Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. "Военное лобби", используя оппозицию в стране, пыталась бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией… С господином Путиным поддерживаем тесный диалог»,— сказал господин Эрдоган на митинге в Байбурте (цитата по «РИА Новости»).

Оппонент господина Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу называл турецкого президента ориентирующимся на Россию фальшивым лидером. Он также обвинял Москву в заговорах и призвал «убрать руки от турецкого государства».

Командиры «Азова» были возвращены из Турции на Украину после поездки Владимира Зеленского в Анкару и встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это было сделано вопреки договоренностям. Азовцы намерены принимать участие в боевых действиях.

Леонид Уварчев