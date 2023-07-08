Вернувшиеся из Турции командиры «Азова» намерены участвовать в боевых действиях

Президент Украины Владимир Зеленский и вернувшиеся из Турции командиры «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ) выступили перед журналистами во Львове. Один из командиров Денис Прокопенко заявил, что они вернулись для продолжения боевых действий. Россия назвала нарушением договоренностей возвращение азовцев из Турции до завершения боевых действий.

«Мы еще скажем свое слово в бою»,— заявил Денис Прокопенко. На уточняющий вопрос по поводу боевых действий он ответил: «Для этого мы и вернулись» (цитата по УНИАН).

Владимир Зеленский поблагодарил турецкую сторону за помощь в возвращении азовцев, а также свою команду, которая этим занималась,— руководителя офиса президента Андрея Ермака, начальника военной разведки Кирилла Буданова, главу МВД Игоря Клименко, бизнесмена Рустема Умерова и Службу безопасности Украины. Президент Украины воздержался от подробностей по поводу возвращения азовцев: «Есть вещи, детали в которых мешают будущим результатам» (цитата по изданию «Страна.ua»).

Командиры «Азова» были возвращены из Турции на Украину после поездки Владимира Зеленского в Анкару и встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это было сделано вопреки договоренностям.

Пять командиров «Азова» были отправлены в Турцию в рамках обмена пленными в сентябре 2022 года, посредниками в которой кроме Турции была Саудовская Аравия. Тогда украинская сторона сообщила, что на свободе оказались 215 человек, Россия вернула 55 военных, а также освободила бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука, которому на Украине грозило 15 лет заключения.

Подробнее о сентябрьском обмене — в материале «Ъ» 2022 года «Обменный принц».

Леонид Уварчев