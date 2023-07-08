Reuters: безопасность Вильнюса усилена в преддверии саммита НАТО вблизи России и Белоруссии

Руководство НАТО распорядилось усилить меры безопасности в Вильнюсе в преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет в столице Литвы 11–12 июля, пишет Reuters. Агентство отмечает, что стремление НАТО превратить Вильнюс «в настоящую крепость» связано с тем, что мероприятие пройдет в чуть более 30 км от границы Литвы с Белоруссией и 150 км от Калининградской области России.

16 членов НАТО направили для обеспечения безопасности саммита около тысячи военнослужащих, которые будут работать совместно с местными силами, пишет агентство. Кроме того, участники обеспечат страны Прибалтики дополнительной защитой воздушного пространства, отправив передовые системы противовоздушной обороны.

По данным Reuters, Германия направила в Литву 12 зенитных ракетных комплексов Patriot, Испания — системы ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS, Франция — гаубицы Caesar, а также совместно с Финляндией и Данией временно развернула в стране часть боевой авиации. Польша и Германия отправили в Литву подразделения специального реагирования с боевыми вертолетами, а Великобритания и Франция — технику для борьбы с беспилотниками.

Reuters отмечает, что восемь комплексов Patriot Германии стоят вблизи аэропорта Вильнюса и направлены в сторону Калининградской области, еще два — по направлению к Белоруссии. Все установки в боевой готовности. Жителям Вильнюса на время проведения саммита рекомендовано покинуть город из-за перекрытия дорог.

Запланированный на 11–12 июля саммит НАТО — четвертый с начала российской спецоперации на Украине. Прежде члены альянса проводили его раз в два года. В первый день запланирована встреча глав государств, а также общественный форум, посвященный работе альянса. Во второй день пройдет встреча глав государств и правительств.

Ожидается, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал утверждение многолетнего пакета поддержки Украины в Вильнюсе, который приблизит ее к вступлению в альянс.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян