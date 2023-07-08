В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за лесных пожаров. Глава региона Наталья Комарова сообщила, что по состоянию на 15:00 сегодня, 8 июля, в регионе действовало 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га, еще пять ландшафтных пожаров — на площади 599 га.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа (постановление №96 от 8 июля 2023 года)»,— написала госпожа Комарова в Telegram.

Тушат пожары 573 человека, дополнительно привлечены 100 человек из лесопожарных формирований Карелии (30 человек), Архангельской (50 человек) и Мурманской (20 человек) областей. «Ожидаем 20 человек из Вологодской области»,— написала губернатор.

С 25 мая в Югре действует запрет на посещение лесов. В конце июня власти ХМАО объявили о планах выплачивать 20 тыс. руб. за достоверную информацию о лицах, допустивших возникновение возгорания.