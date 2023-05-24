В Югре ввели запрет на посещение лесов

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре из-за повышения класса пожарной опасности с 25 мая запретили посещать леса и въезжать в лесные массивы транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

«Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары, запрещено использование открытого огня, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда. В автономном округе установлены 3-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 5 класс»,— говорится в сообщении.

В регионе действует один ландшафтный пожар на площади 350 гектаров в Сургутском районе и три лесных пожара площадью 87 гектаров в Сургутском, Кондинском и Советском районах. Среди причин лесных пожаров человеческий фактор составляет 82%.

По данным ФБУ «Авиалесохраны» на утро 24 мая, среди регионов УрФО самая сложная лесопожарная обстановка складывается в Свердловской области, где вход несколько парковых зон и лесов воспрещен с 6 мая. Площадь действующих лесных пожаров в регионе составляет 3,6 тыс. гектаров.

Диана Сунагатуллина

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