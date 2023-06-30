Власти ХМАО будут платить 20 тыс рублей за сообщение о виновниках природных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) планируют выплачивать 20 тыс. руб. за достоверную информацию о лицах, допустившем возникновение возгорания. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента недропользования Егор Збродов в официальном Telegram-канале правительства региона.

Разработка документа началась еще месяц назад в связи с усилением лесных пожаров. Вознаграждения решили ввести из-за того, что большинство ландшафтных и лесных пожаров возникают из-за неосторожного обращения людьми с огнем. Как объяснил господин Збродов, для получения денег необходимо предоставить документы, подтверждающие признание ответственности виновника пожара – судебное решение или протокол.

Ранее власти Свердловской области назначили вознаграждение за сообщение о поджигателях в размере от 50 до 100 тыс. руб. В Тюменской области за сообщение о виновнике планировали выплачивать 40 тыс. руб., а за помощь в его поимке – 50 тыс. руб.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте