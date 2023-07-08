Муратов сообщил о новой экспертизе в деле Беркович и Петрийчук, которую проведет свердловское УФСБ

Лауреат Нобелевской премии мира-2021 Дмитрий Муратов заявил, что в деле по спектаклю «Финист Ясный Сокол» назначена новая экспертиза, которую проведет ФСБ. По делу об оправдании терроризма проходят режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Ранее Центр при Минюсте назвал деструктологическую экспертизу по делу ненаучной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Муратов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Муратов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я могу сказать последнюю новость, без деталей, поскольку я не посоветовался об этом с адвокатом Ксенией Карпинской (адвокат госпожи Беркович). Назначена новая экспертиза по делу, почему-то ее будет проводить, потому что эта экспертиза ничтожна, проводить ее будет ФСБ по Свердловской области»,— заявил господин Муратов в выложенном на YouTube интервью Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом). По словам нобелевского лауреата, ФСБ будет сравнивать тексты в разных спектаклях, сравнивать текст пьесы и текст спектаклей. «Та экспертиза не прошла, не прокатила в суде, теперь они заново отправили экспертизу за Урал, на Урал»,— поясняет Дмитрий Муратов.

Уголовное дело возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Фигурирующая в деле деструктологическая экспертиза, по словам адвокатов обвиняемых, нашла в постановке героизацию ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в России), идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России». Обвиняемые свою вину не признают.

Возбуждению дела в январе 2023 года предшествовала экспертиза Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), рассказывала адвокат госпожи Петрийчук Юлия Кузнецова. Лаборатория деструктологии существует в структуре МГЛУ с 2019 года, все упоминания деструктологии как науки в публичных источниках относятся либо к самой этой лаборатории, либо к ее заведующему Роману Силантьеву.

Господин Муратов был в числе известных общественных деятелей, вступившихся за Евгению Беркович и Светлану Петрийчук.

О деле читайте в публикации «Ъ» «Экспертизу попросили удалиться».

Мария Федотова