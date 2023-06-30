Экспертизу попросили удалиться

Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма. Поводом для преследования стал спектакль «Финист Ясный Сокол» — постановка о вербовке женщин террористами через сайты знакомств, удостоенная премии «Золотая маска». В основу дела легла «деструктологическая экспертиза», нашедшая в спектакле «борьбу с андроцентричным общественным укладом России». Защита обвиняемых представила заключение Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ о том, что «комплексной деструктологической судебной экспертизы как вида не существует» и она не может быть включена в перечень судебных экспертиз «по причине того, что деструктология не является наукой». Но обвиняемых все равно оставили под стражей до сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защите Светланы Петрейчук (слева) и Евгении Беркович удалось доказать, что деструктология не является наукой. Но обвиняемым это пока не помогло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Защите Светланы Петрейчук (слева) и Евгении Беркович удалось доказать, что деструктология не является наукой. Но обвиняемым это пока не помогло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; от пяти до семи лет лишения свободы), фигурантами которого являются режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, возбуждено в апреле 2023 года. 5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца. В пятницу Хамовнический суд Москвы рассматривал ходатайство правоохранительных органов о продлении ареста.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен Евгенией Беркович в 2020 году. В нем рассказывается о доверчивых российских женщинах, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств для поездки в Сирию. В основу постановки легла пьеса Светланы Петрийчук, написанная на основе реальных протоколов допросов и приговоров. В 2022 году постановка получила две премии «Золотая маска» (вручается при поддержке Минкульта РФ и правительства Москвы) — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.

Обвинение основывается на экспертизе спектакля, которую провели руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев и директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизреева. В экспертизе упоминаются героизация признанной террористической и запрещенной ИГИЛ, идеология радикального феминизма и «борьба с андроцентричным общественным укладом России».

Ранее за создателей спектакля в суде поручились десятки знаменитостей, включая Олега Меньшикова и Константина Райкина.

С открытым обращением «против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания» выступили десятки российских ученых, в том числе академики РАН. «Неприемлемо участие лиц с псевдонаучными и антинаучными воззрениями в подготовке гуманитарных экспертиз для судебных слушаний, они вводят таким образом суд в заблуждение,— отмечали авторы обращения.— Особо отметим, что это происходит на фоне увеличения количества центров, подобных "Лаборатории деструктологии", объединяющих людей с лженаучными взглядами, но получающих заказы на официальные государственные экспертизы, что ведет к легитимации псевдонаучных направлений».

В мае 2023 года Духовное управление мусульман РФ потребовало провести проверку высказываний Романа Силантьева «на предмет разжигания межнациональной розни». Свое обращение к главе СКР Александру Бастрыкину отправило и руководство Российского еврейского конгресса (РЕК). Высказывания Романа Силантьева «формируют в обществе негативное отношение к евреям, а значит, его экспертиза по делу Евгении Беркович не может быть объективной», настаивали в РЕК. Наконец, Мосгорсуд изучал «Золотые маски», полученные авторами «Финиста Ясного Сокола». Защита пыталась напомнить суду, что театральное сообщество наградило обвиняемых, поскольку увидело в постановке предупреждение об опасности терроризма. Впрочем, аргумент судей не убедил.

В этот раз адвокат Сергей Бадамшин запасся заключением Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ. В этой инстанции в ответ на адвокатский запрос сообщили, что «комплексной деструктологической судебной экспертизы как вида не существует» и она не может быть включена в перечень судебных экспертиз «по причине того, что деструктология не является наукой».

В этом документе говорилось, что «деструктологии» нет в нормативных направлениях науки и образования, официально признаваемых в РФ, а публикации по этой теме принадлежат одному лишь Роману Силантьеву. Судья приобщила документ к делу.

Впрочем, суд все равно отказался отпустить Евгению Беркович под залог в 1 млн руб. Судья Екатерина Пахомова оставила обвиняемых под стражей до 10 сентября. Защита сообщила, что обжалует это решение.

Александр Воронов