Экспертизу попросили удалиться

Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма. Поводом для преследования стал спектакль «Финист Ясный Сокол» — постановка о вербовке женщин террористами через сайты знакомств, удостоенная премии «Золотая маска». В основу дела легла «деструктологическая экспертиза», нашедшая в спектакле «борьбу с андроцентричным общественным укладом России». Защита обвиняемых представила заключение Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ о том, что «комплексной деструктологической судебной экспертизы как вида не существует» и она не может быть включена в перечень судебных экспертиз «по причине того, что деструктология не является наукой». Но обвиняемых все равно оставили под стражей до сентября.
Защите Светланы Петрейчук (слева) и Евгении Беркович удалось доказать, что деструктология не является наукой. Но обвиняемым это пока не помогло
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; от пяти до семи лет лишения свободы), фигурантами которого являются режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, возбуждено в апреле 2023 года. 5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца. В пятницу Хамовнический суд Москвы рассматривал ходатайство правоохранительных органов о продлении ареста.
Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен Евгенией Беркович в 2020 году. В нем рассказывается о доверчивых российских женщинах, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств для поездки в Сирию. В основу постановки легла пьеса Светланы Петрийчук, написанная на основе реальных протоколов допросов и приговоров. В 2022 году постановка получила две премии «Золотая маска» (вручается при поддержке Минкульта РФ и правительства Москвы) — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.
Обвинение основывается на экспертизе спектакля, которую провели руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев и директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизреева. В экспертизе упоминаются героизация признанной террористической и запрещенной ИГИЛ, идеология радикального феминизма и «борьба с андроцентричным общественным укладом России».
Ранее за создателей спектакля в суде поручились десятки знаменитостей, включая Олега Меньшикова и Константина Райкина.
С открытым обращением «против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания» выступили десятки российских ученых, в том числе академики РАН. «Неприемлемо участие лиц с псевдонаучными и антинаучными воззрениями в подготовке гуманитарных экспертиз для судебных слушаний, они вводят таким образом суд в заблуждение,— отмечали авторы обращения.— Особо отметим, что это происходит на фоне увеличения количества центров, подобных "Лаборатории деструктологии", объединяющих людей с лженаучными взглядами, но получающих заказы на официальные государственные экспертизы, что ведет к легитимации псевдонаучных направлений».
В мае 2023 года Духовное управление мусульман РФ потребовало провести проверку высказываний Романа Силантьева «на предмет разжигания межнациональной розни». Свое обращение к главе СКР Александру Бастрыкину отправило и руководство Российского еврейского конгресса (РЕК). Высказывания Романа Силантьева «формируют в обществе негативное отношение к евреям, а значит, его экспертиза по делу Евгении Беркович не может быть объективной», настаивали в РЕК. Наконец, Мосгорсуд изучал «Золотые маски», полученные авторами «Финиста Ясного Сокола». Защита пыталась напомнить суду, что театральное сообщество наградило обвиняемых, поскольку увидело в постановке предупреждение об опасности терроризма. Впрочем, аргумент судей не убедил.
В этот раз адвокат Сергей Бадамшин запасся заключением Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ. В этой инстанции в ответ на адвокатский запрос сообщили, что «комплексной деструктологической судебной экспертизы как вида не существует» и она не может быть включена в перечень судебных экспертиз «по причине того, что деструктология не является наукой».
В этом документе говорилось, что «деструктологии» нет в нормативных направлениях науки и образования, официально признаваемых в РФ, а публикации по этой теме принадлежат одному лишь Роману Силантьеву. Судья приобщила документ к делу.
Впрочем, суд все равно отказался отпустить Евгению Беркович под залог в 1 млн руб. Судья Екатерина Пахомова оставила обвиняемых под стражей до 10 сентября. Защита сообщила, что обжалует это решение.