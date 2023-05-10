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Коммерсантъ FM
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Розенбаум высказался в поддержку арестованных по делу об оправдании терроризма Беркович и Петрийчук

Народный артист России Александр Розенбаум заявил, что в деле режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук «сильно переборщили». Он отметил, что постановку «Финист Ясный Сокол» не видел, но указал, что Беркович и Петрийчук просто «написали об обманутых русских женщинах».

Александр Розенбаум в 2020 году

Александр Розенбаум в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Розенбаум в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я не смотрел спектакль "Финист Ясный Сокол", но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых женщинах, просто об обманутых русских женщинах. Я не о политике сейчас. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно так… в кандалах двух девушек?.. Переборщили сильно. Пора заднюю включать»,— сказал господин Розенбаум на концерте в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новой газеты».

Музыкант также напомнил о фильме Веры Глаголевой «Одна война», который вышел в 2009 году. В нем рассказывается о женщинах, которые родили детей от немцев во время оккупации. «Я никогда не мог и никто бы из вас не мог представить, что Веру бы притянули за оправдание фашизма»,— подчеркнул он.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» вышел в 2020 году в театре «Дочери СОСО». Постановка, рассказывающая о вербовке российских женщин террористами через сайты знакомств, получила две премии «Золотая маска». 10 апреля 2022 года в отношении авторов спектакля Евгении Беркович и Светланы Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; наказание от пяти до семи лет лишения свободы). 5 мая суд арестовал их на два месяца.

С поддержкой Евгении Беркович и Светланы Петрийчук выступили известные актеры и режиссеры, в том числе Константин Райкин, Олег Меньшиков и Вениамин Смехов, а также журналист и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Милена Костерева

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