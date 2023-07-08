Захарова напомнила, что Псаки называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что Джен Псаки в должности пресс-секретаря Белого дома называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением. Накануне, 7 июля, США объявили о поставке таких боеприпасов Украине.

«Ждем выхода (действующего.— "Ъ") пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

Госпожа Псаки, которая работала пресс-секретарем Белого дома при администрации Джо Байдена в 2021–2022 годах, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением на брифинге 28 февраля 2022 года. Так она прокомментировала сообщения о том, что Россия якобы применяет на Украине кассетные боеприпасы и вакуумные бомбы. «У меня нет подтверждений этому. Мы видели сообщения. Если бы это было правдой, это потенциально было бы военным преступлением»,— говорила госпожа Псаки. В Кремле сообщения о применении кассетных боеприпасов и вакуумных бомб тогда называли «уткой».

Белый дом назвал поставку Украине кассетных боеприпасов «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявил, что решение далось ему трудно. По его мнению, кассетные боеприпасы необходимы Киеву для контрнаступления. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом проигнорировал позицию своих союзников, генсека ООН Антониу Гутерриша, правозащитников, законодателей и экспертов.

Леонид Уварчев