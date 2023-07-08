Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Остросюжетный, но сериал

Мятеж Евгения Пригожина практически не повлиял на рейтинги власти, замеряемые официальными полстерами

Согласно регулярным опросам ФОМа и ВЦИОМа, мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» хотя и был замечен россиянами, но мало сказался на их отношении к власти. Хотя полстеры и демонстрируют незначительные негативные колебания рейтингов доверия и одобрения президента, они едва превышают статистическую погрешность. Эксперты считают, что в массе своей россияне не увидели в происходящих событиях какой-то угрозы для себя и воспринимали их как остросюжетный сериал, не влияющий на их бытовую жизнь.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» вышел на первую строчку в рейтинге фонда «Общественное мнение» наиболее важных событий недели, по мнению россиян. Таковым его считают 49% респондентов, говорят данные опроса, опубликованного 7 июля. На втором месте с результатом в 14% идет специальная военная операция России на Украине. Напомним, что полстер публикует результаты своих замеров, проведенных в предшествующие пятницу и выходные. То есть данный опрос проводился с 30 июня по 2 июля. Напомним, что основные события вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» происходили с 23 по 24 июня.

«23–24-го Евгений Пригожин хотел свергнуть правительство», «переживали за Путина из-за наступления на Москву военного Пригожина», приводят социологи ответы респондентов. Отметим, что по итогам предыдущего опроса, проведенного 23–25 июня (то есть в дни мятежа), события вокруг ЧВК «Вагнер» шли только на втором месте в списке самых значимых событий недели. Тогда в качестве таковых их назвали только 19%, а спецоперация была на первом месте с результатом в 30%. То есть большинство россиян придали значимость произошедшим событиям уже постфактум.

Судя по всему, выступление ЧВК «Вагнер» хоть и сказалось на рейтингах власти, но не драматично. Изменения практически не превышают заявленную социологами погрешность в 3,6%. Так, на неделе, предшествующей мятежу (опрос проводился с 16 по 18 июня), положительно работу Владимира Путина оценивали 79% россиян, в дни событий — 78%, по итогам недели после них — 76%. В дни мятежа на 3 п. п. снизилось доверие Владимиру Путину: с 78% до 75%, но по итогам прошлой недели оно составило 76%. Доверие правительству непосредственно сразу после бунта снизилось с 57% до 55% и остается на том же уровне. Аналогичные оценки респонденты дают и работе председателя правительства Михаила Мишустина: последние две недели положительно ее оценивали 57% россиян, до этого — 59%.

Более всех, согласно ФОМу, пострадал рейтинг «Единой России». Так, по итогам опроса с 16 по 18 июня он составлял 46%, а за последние две недели снизился до 41%.

Немного выросло и недовольство россиян властью. Если на неделе до мятежа 67% респондентов утверждали, что им не приходилось слышать критику властей со стороны своего окружения, то теперь таких 61%. Количество слышавших такое недовольство возросло с 31% до 37%. Полстер не зафиксировал даже роста тревожности россиян. Сейчас она составляет 45%, колебания этого показателя за две недели опросов не превысили и одного процента. Отметим также, что даже в тех случаях, когда показатели власти снизились, значения не являются экстраординарными: аналогичные цифры уже встречались в замерах последних месяцев, и они превышают оценки российских властей респондентами до специальной военной операции.

Аналогичные колебания показывает и ВЦИОМ. Напомним, что в отличие от ФОМа они делают свои замеры по итогам полной недели, предшествующей публикации опроса. Полстер позиционирует, что его статистическая погрешность не превышает одного процента. С 12 по 18 июня деятельность президента одобряли 76,1% россиян, через неделю — 74,8%, еще через одну — 74,7%. Доверие к нему фактически не изменилось: два замера назад оно составляло 78,9%, сейчас — 78,1%. Согласно опросам ВЦИОМа, практически не изменился и рейтинг «Единой России» — сейчас он составляет 39%.

С одной стороны, часть населения не усмотрела в этом мятеже угрозы непосредственно для себя, с другой — существенная часть респондентов осталась, скорее, благодарна власти за быстрое и почти бескровное купирование этого мятежа, говорит политолог Владимир Шемякин. Он также считает любопытным то, что исследование ФОМа, проведенное фактически в дни мятежа, показало снижение на 3–4% количества респондентов, отметивших рост цен практически по всем позициям, а через неделю эти показатели в целом восстановились. «Мятеж кратковременно сместил фокус внимания. На мой взгляд, в очередной раз сработала логика "лишь бы не было войны"»,— считает господин Шемякин.

Политолог Александр Немцев, в свою очередь, отмечает, что мятеж Евгения Пригожина фактически остался «остросюжетным сериалом», который так и не проявился в реальности. «На повседневной жизни большинства граждан он не сказался. Да, триллер, да, остросюжетный. Но он быстро закончился и не повлиял ни на что»,— говорит эксперт. В то же время, по мнению господина Немцева, мятеж не остался незамеченным для экспертного сообщества и политического истеблишмента. «Это был тест системы, и он обнажил ее тонкие горлышки. Думаю, стоит ждать работы над ошибками»,— считает политолог.

Андрей Винокуров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...