Остросюжетный, но сериал

Согласно регулярным опросам ФОМа и ВЦИОМа, мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» хотя и был замечен россиянами, но мало сказался на их отношении к власти. Хотя полстеры и демонстрируют незначительные негативные колебания рейтингов доверия и одобрения президента, они едва превышают статистическую погрешность. Эксперты считают, что в массе своей россияне не увидели в происходящих событиях какой-то угрозы для себя и воспринимали их как остросюжетный сериал, не влияющий на их бытовую жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» вышел на первую строчку в рейтинге фонда «Общественное мнение» наиболее важных событий недели, по мнению россиян. Таковым его считают 49% респондентов, говорят данные опроса, опубликованного 7 июля. На втором месте с результатом в 14% идет специальная военная операция России на Украине. Напомним, что полстер публикует результаты своих замеров, проведенных в предшествующие пятницу и выходные. То есть данный опрос проводился с 30 июня по 2 июля. Напомним, что основные события вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» происходили с 23 по 24 июня.

«23–24-го Евгений Пригожин хотел свергнуть правительство», «переживали за Путина из-за наступления на Москву военного Пригожина», приводят социологи ответы респондентов. Отметим, что по итогам предыдущего опроса, проведенного 23–25 июня (то есть в дни мятежа), события вокруг ЧВК «Вагнер» шли только на втором месте в списке самых значимых событий недели. Тогда в качестве таковых их назвали только 19%, а спецоперация была на первом месте с результатом в 30%. То есть большинство россиян придали значимость произошедшим событиям уже постфактум.

Судя по всему, выступление ЧВК «Вагнер» хоть и сказалось на рейтингах власти, но не драматично. Изменения практически не превышают заявленную социологами погрешность в 3,6%. Так, на неделе, предшествующей мятежу (опрос проводился с 16 по 18 июня), положительно работу Владимира Путина оценивали 79% россиян, в дни событий — 78%, по итогам недели после них — 76%. В дни мятежа на 3 п. п. снизилось доверие Владимиру Путину: с 78% до 75%, но по итогам прошлой недели оно составило 76%. Доверие правительству непосредственно сразу после бунта снизилось с 57% до 55% и остается на том же уровне. Аналогичные оценки респонденты дают и работе председателя правительства Михаила Мишустина: последние две недели положительно ее оценивали 57% россиян, до этого — 59%.

Более всех, согласно ФОМу, пострадал рейтинг «Единой России». Так, по итогам опроса с 16 по 18 июня он составлял 46%, а за последние две недели снизился до 41%.

Немного выросло и недовольство россиян властью. Если на неделе до мятежа 67% респондентов утверждали, что им не приходилось слышать критику властей со стороны своего окружения, то теперь таких 61%. Количество слышавших такое недовольство возросло с 31% до 37%. Полстер не зафиксировал даже роста тревожности россиян. Сейчас она составляет 45%, колебания этого показателя за две недели опросов не превысили и одного процента. Отметим также, что даже в тех случаях, когда показатели власти снизились, значения не являются экстраординарными: аналогичные цифры уже встречались в замерах последних месяцев, и они превышают оценки российских властей респондентами до специальной военной операции.

Аналогичные колебания показывает и ВЦИОМ. Напомним, что в отличие от ФОМа они делают свои замеры по итогам полной недели, предшествующей публикации опроса. Полстер позиционирует, что его статистическая погрешность не превышает одного процента. С 12 по 18 июня деятельность президента одобряли 76,1% россиян, через неделю — 74,8%, еще через одну — 74,7%. Доверие к нему фактически не изменилось: два замера назад оно составляло 78,9%, сейчас — 78,1%. Согласно опросам ВЦИОМа, практически не изменился и рейтинг «Единой России» — сейчас он составляет 39%.

С одной стороны, часть населения не усмотрела в этом мятеже угрозы непосредственно для себя, с другой — существенная часть респондентов осталась, скорее, благодарна власти за быстрое и почти бескровное купирование этого мятежа, говорит политолог Владимир Шемякин. Он также считает любопытным то, что исследование ФОМа, проведенное фактически в дни мятежа, показало снижение на 3–4% количества респондентов, отметивших рост цен практически по всем позициям, а через неделю эти показатели в целом восстановились. «Мятеж кратковременно сместил фокус внимания. На мой взгляд, в очередной раз сработала логика "лишь бы не было войны"»,— считает господин Шемякин.

Политолог Александр Немцев, в свою очередь, отмечает, что мятеж Евгения Пригожина фактически остался «остросюжетным сериалом», который так и не проявился в реальности. «На повседневной жизни большинства граждан он не сказался. Да, триллер, да, остросюжетный. Но он быстро закончился и не повлиял ни на что»,— говорит эксперт. В то же время, по мнению господина Немцева, мятеж не остался незамеченным для экспертного сообщества и политического истеблишмента. «Это был тест системы, и он обнажил ее тонкие горлышки. Думаю, стоит ждать работы над ошибками»,— считает политолог.

Андрей Винокуров